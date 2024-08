Wendy y habitante de LCDLF tuvieron relaciones en casa de Galilea

La influencer Wendy Guevara, quien ganó la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, dio la nota hace unas horas luego de que se diera a conocer que presumiblemente había tenido relaciones con un actual habitante del reality show de Televisa durante un evento realizado en casa de Galilea Montijo.

La bomba estalló luego de que ‘La Perdida’ contara en una post-gala detalles de lo que un fan le dijo en un vivo, en el que le habría hecho saber que Agustín Fernández ya había revelado en ‘La Casa de los Famosos México 2’ detalles del supuesto encuentro que tuvieron.

“En un en vivo me dijeron: ‘Wendy, Agustín ya platicó en la casa que te lo merendaste’ y yo bien pend… dije: ‘No es cierto, no creo que les haya platicado’, bien est…. No es cierto, no hagan chismes, ustedes júzguenlo con lo que ustedes quieran pensa”, comentó la influencer, quien solita se echó de cabeza sobre el penoso episodio, pues creyó que no estaban al aire.

Aunque ella no ahondó en detalles, quien sí lo hizo fue Mauricio Garza, conductor de la emisión, quien detalló que todo sucedió en el gimnasio de una presentadora del programa ‘Hoy’.

“Yo tengo imágenes del momento, yo estaba ahí, en el gimnasio de una famosa conductora”, reveló Mauricio.

Tras sus confesiones el tema fue abordado en el programa ‘Hoy’ y ahí salió a relucir que Galilea Montijo es la única que tiene gimnasio en su casa.

“Agustín había dado a entender que tuvo algo que ver con ella, yo nada más te paso el dato, y Mau dijo: ‘En una fiesta, en el gimnasio de la casa de una conductora famosa de ‘Hoy’. Entonces aquí nadie tiene gimnasio… una pregunta ¿tú tienes gimnasio en tu casa?”, le preguntó Andrea Legarreta a Gali, a lo que ella respondió apenada y con evasivas.

“Yo no supe nada, no sé nada y yo como Shanik… ¿es neta?”, respondió la también presentadora de ‘La Casa de los Famosos México 2’, quien detalló que en dicha habitación tiene cámaras por lo que si algo pasó ahí tarde que temprano lo descubrirá.

Sigue leyendo:

Mansión sin terminar de Kanye West ya tendría nuevo dueño

Ben Affleck compró su nueva casa el día de cumpleaños de JLo

Famosos duermen en condiciones precarias en la ‘Isla: Desafío Extremo’

Hija de Chiquibaby presume en tour su casa de muñecas