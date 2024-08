AMLO criticó a Antony Blinken por afirmar que Edmundo González ganó las elecciones de Venezuela

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México considera que las declaraciones emitidas por Antony Blinken, secretario de Estado, a través de la cuales da como ganador de las elecciones en Venezuela a Edmundo González en lugar de Nicolás Maduro, resultan “una imprudencia”.

Durante una conferencia efectuada en Palacio Nacional, el mandatario de la nación azteca exhortó a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo en los asuntos políticos del país sudamericano.

El domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Venezuela y de acuerdo con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 51.2% de los votos respaldaron a Nicolás Maduro; mientras que el 44.2% de apoyo fue para Edmundo González.

Sin embargo, el resultado de los comicios no dejó satisfechos a los simpatizantes del candidato opositor al gobierno actual y surgieron manifestaciones en las calles que obligaron a las autoridades a arrestar a un amplio número de personas inconformes ante la posibilidad de que Maduro prolongue su estancia al frente del gobierno después de acumular 11 años fungiendo como un presidente incapaz de mejorar la economía de una nación condenada a la pobreza debido a los altos niveles de inflación en su economía.

Antony Blinken, secretario de Estado, está convencido que los venezolanos votaron por un cambio al frente de su gobierno (Crédito: Suhaimi Abdullah / AP)

Una vez que las muestras de repudio hacia el régimen de Maduro comenzaron a difundirse a todo el mundo a través de las redes sociales, varios países encabezados por Estados Unidos les exigieron a las autoridades venezolanas transparentar los resultados de su elección para corroborar que el proceso no había sido manipulado.

Un par de días después, mediante un comunicado, Antony Blinken determinó que el triunfo del proceso electoral venezolano había sido para Edmundo González.

“Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, indicaba parte de la misiva.

Al respecto, AMLO se mostró en contra de la posición asumida por el funcionario estadounidense.

“No ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia”, exclamó.

