Carlo Ancelotti se retirará tras terminar su contrato en el Real Madrid

El director técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró recientemente que muy probablemente se encuentra en la recta final de su carrera y que este nuevo contrato con el cuadro merengue podría marcar su retiro de los banquillos.

‘Carletto’ se encuentra con el Real Madrid en Estados Unidos llevando a cabo su pretemporada y el experimentado estratega habló sobre su futuro como entrenador, una etapa que ha estado repleta de éxitos no sólo en el cuadro blanco sino también con el AC Milan, Juventus, Bayern Múnich, entre otros.

“Creo que este será mi último club”, comento Carlo Ancelotti durante su participación en el Obi One Podcast que realiza el ex futbolista nigeriano Jon Obi Mikel, quien estuvo bajo las órdenes del técnico italiano durante su paso por el Chelsea entre el 2009 y 2011.

El director técnico italiano Carlo Ancelotti dirigiendo uno de los primeros entrenamientos que llevó a cabo el Real Madrid en Chicago antes de enfrentar al AC Milan en el Soldier Field. Crédito: Kamil Krzaczynski | EFE

El director técnico italiano, que viene de conquistar la Champions League y LaLiga la pasada temporada con el conjunto madrileño, firmó una renovación de contrato que lo mantiene ligado al club hasta junio de 2026. Para ese momento Ancelotti ya habría pasado los 67 años.

“Esta es mi temporada número 29 como entrenador”, recordó Carlo Ancelotti quien también agregó: “Es cierto que he ganado mucho pero imagínense la cantidad de títulos que perdí”. El italiano es el técnico con más títulos de la Champions League con un total de cinco ediciones, tres de ellas con el Real Madrid.

¿Y la posibilidad de dirigir una selección?

Carlo Ancelotti no cierra la puerta, pero el entrenador italiano aclara que no es un sueño por cumplir asumir las riendas de una selección nacional por lo que la posibilidad de que se retire después de cumplir su contrato con el Real Madrid son bastante altas.

El capitán del Real Madrid, el croata Luka Modric, durante el encuentro amistoso que disputó el cuadro merengue ante el AC Milan en el Soldier Field de Chicago esta semana. Crédito: Nuccio Dinuzzo | EFE

“Si hay alguna oportunidad para dirigir a una selección, no lo sé. No me hace mucha ilusión entrenar a una selección porque perdería lo que más me gusta, que es el día a día. Disfruto mucho de lo que hago”, soltó el estratega italiano de 65 años.

El nombre de Carlo Ancelotti ya sonó con mucha fuerza como candidatos para asumir las riendas de la Selección de Brasil el año pasado. Sin embargo, al final el entrenador italiano terminó renovando su contrato con el Real Madrid y el mando de la Canarinha lo tomó hace pocos meses Dorival Júnior.

El Real Madrid viene de perder en el primero de los tres partidos de preparación que estará realizando en Estados Unidos. Los merengues cedieron el jueves ante el AC Milan (1-0) en Chicago. Su próximo rival será el FC Barcelona en New Jersey y cerrarán ante el Chelsea en Charlotte.

