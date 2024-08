Carlos Calderón y el emotivo mensaje que le dedicó a Daniel Arenas

La noticia de la salida de Daniel Arenas del matutino “Hoy Día” cayó como balde de agua fría al público del colombiano, que mañana a mañana siguió su faceta como conductor. Sin embargo, sus fans no fueron los únicos que se dijeron tristes por este hecho, pues Carlos Calderón emitió un conmovedor mensaje con el que se despidió del famoso. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el presentador se unió a sus compañeros Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Gabriel Coronel en una conmovedora despedida para el galán de telenovelas, en su caso, con un extenso mensaje cargado de emociones.

“Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido @danarenas escogió este día para despedirse de @hoydia”, comenzó su mensaje. “Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo“.

Carlos Calderón no perdió la oportunidad de llenar de halagos a Daniel Arenas y enfatizar que siempre le tendió la mano cuando lo necesitaba: “Gracias por recibirme como lo hiciste, por apoyar mi negocio al aire, por ir a la obra de Vanessa, por siempre preguntar por León, por tu honestidad y por ser un gran compañero”, expresó.

No obstante, el apoyo y solidaridad no se limitó a cuestiones laborales y se expandió a su vida personal. De acuerdo con Calderón, el actor de historias como “Corazón indomable” y “Despertar contigo” le dio una gran enseñanza: “Seguiré tratando de calibrar mis palabras a través de ese filtro de fe que nos has inculcado a todos”.

“Estar a tu lado cuando hablas de tu fe, de tus principios, y ver cómo distingues con claridad lo bueno de lo malo, enfrentando a quienes defienden lo indefendible, es algo cada vez más difícil de encontrar. Has puesto a prueba mis propias ideas y mi sentido del humor, del cual siempre fuiste cómplice con una carcajada“, añadió el famoso.

Para finalizar, el también empresario celebró su paso por le programa matutino y se dijo emocionado por lo que la vida tiene preparado para él a nivel profesional y personal: “Un honor haber estado en ese mismo equipo contigo, seguiremos construyendo (…) Aquí tienes un amigo para siempre. Buen viaje y hasta la próxima”, finalizó.

Te puede interesar:

• Carlos Calderón vuelve a ‘Hoy Día’ y el público se pregunta si será de forma permanente

• ¿A qué se dedica Carlos Calderón tras su “adiós” a la televisión?

• Carlos Calderón regresó a “Hoy Día” con una emotiva sorpresa para Vanessa Lyon