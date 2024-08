Fernando Von Rossum y su llegada a Canton: “No es nada más para mí”

CANTON, Ohio – Fernando Von Rossum narró miles de partidos de la NFL entre 1963 y 2016 para el público mexicano y latinoamericano de televisión, en una carrera llena de solidez que le permitió convertirse en leyenda del fútbol americano, además de ser un comunicador muy querido por los aficionados.

El elegante y dedicado cronista originario de Monterrey nunca reclamó crédito ni distinciones, no obstante haber sido la voz en español más importante en el deporte de las tacleadas. Su labor al micrófono como amigable guía de un deporte complejo que él ayudó a popularizar fuera de Estados Unidos finalmente será reconocida.

Fernando Von Rossum ingresará formalmente al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional este viernes cuando reciba el premio Ralph Hay Pioneer, el cual ha sido entregado solo 10 veces. Los galardonados fueron individuos que como pioneros ayudaron a impactar positivamente y revolucionar la liga que es considerada por muchos la mejor del mundo de los deportes.

La noche especial de Von Rossum será en Canton, un pequeño poblado localizado en Ohio que en el universo de la NFL representa grandeza e inmortalidad deportiva.

“Es un golpe positivo, pero fuerte, sobre todo cuando no te lo imaginas, cuando no te lo esperas”, dijo Von Rossum en una entrevista reciente con La Opinión acerca de su histórica elección al recinto de los inmortales anunciada el 18 de junio.

“Muy emocionado y me da mucho gusto porque no es nada más para mí; es ya el reconocimiento de cronistas que usan el español para transmitir la NFL. Eso es lo que me da más satisfacción”.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, localizado en Canton, Ohio, recibirá a un mexicano: el cronista Fernando Von Rossum. Crédito: Gene J. Puskar | AP

Don Fernando estará con familia y amigos en su noche especial

Según los organizadores, Von Rossum estará en un estrado del Centro Cívico de Canton junto a las autoridades del Pro Football Hall of Fame y la generación 2024 de inmortales, quienes recibirán su famosa “Gold Jacket” en una tradicional cena de honor. Don Fernando ofrecerá un discurso al recibir su premio en presencia del Comisionado Roger Goodell, según el plan. Familiares y amigos del legendario narrador mexicano estarán en el evento que se realizará un día antes de la ceremonia de entronización de este año.

Un artículo de La Opinión publicado en 2021 acerca de la vida y legado de Von Rossum dio lugar a una silenciosa campaña de nominación encabezada por Raúl Allegre con valiosa colaboración de Álvaro Martín. Ambos son comunicadores destacados en la cobertura de la NFL.

Von Rossum fue nominado como candidato al Premio Pete Rozelle -que se entrega a comunicadores destacados- en 2022, 2023 y 2024 sin ser electo, pero recibiendo creciente atención de parte de los miembros electores del recinto. Eventualmente, Von Rossum fue visto como candidato ideal para el Premio Ralph Hay Pioneer.

“Aquí se involucraron unos pesos pesados. Peter King, quien de hecho es uno de los escritores que tienen voto para el Salón de la Fama, me dio muy buenos consejos”, explicó Allegre sobre el proceso.

“Tuve contacto con el mismo Roger Goodell, le escribí a Jerry Jones (dueño de los Cowboys) Jeff Lurie (Eagles) y Robert Kraft (Patriots). Recibí respuesta de Lurie y Jones diciendo que les gustaba mucho la idea”, agregó el dos veces campeón del Super Bowl, quien reveló que además hubo un importante exjugador miembro del Salón de la Fama que apoyó mucho la candidatura de Von Rossum. Esa personalidad pidió mantenerse anónima.

Von Rossum, al reflexionar sobre su papel como impulsor determinante de la NFL para su internacionalización a través de décadas, sigue sin reclamar créditos en un gesto típico de su humildad.

“Yo les digo a los amigos que es un gran desfile y a mí me tocó encabezarlo porque era el que estaba ahí al principio”, opinó el hombre que relató arriba de 20 Super Bowls, incluyendo el Super Bowl 50, su partido final “al aire”.

Miles de mensajes de fans y ahora un mensaje en Canton

Un aspecto crucial del legado de Von Rossum fue haber educado a la afición apoyado en el uso de terminología en español en tiempos donde esto era absolutamente necesario: “Creo que ayudó mucho a que la gente entendiera, porque si no entendían y no había público, no iba a haber transmisiones”.

Esa fue la herramienta de Fernando Von Rossum, la palabra en español. Su objetivo y gran logro fue conseguir el respeto de la gente.

“Yo siempre les decía a los compañeros que si alguien te deja entrar a la sala de su casa no es poca cosa, tenemos que entrar con mucho respeto; ese respeto se refleja con mucha preparación de los partidos, en el uso del lenguaje, en jamás utilizar una palabra incorrecta u ofensiva, y eso se va acumulando a lo largo de los años”, señaló Von Rossum. “Que te haya visto alguien en el ‘63 y que te haya visto en 2008 o 2009, esa es la gran satisfacción, que seguiste llegando al corazón de los aficionados”.

“No es el padre del fútbol americano en español por ser el primero, lo es porque fue longevo y porque se estableció un estándar tan alto que él nunca desairó y que exigió a otros el alcanzarlo o superarlo”, comentó Álvaro Martín al valorar la llegada de Von Rossum al Salón de la Fama. “La NFL tuvo suerte que Fernando tuvo la aptitud, la actitud y la oportunidad de cargar con su escudo y marchar adelante”.

Desde que se anunció que Don Fernando se convertiría en el primer hombre nacido y criado en México en llegar a Canton, él y su familia han recibido miles se mensajes de felicitación y aprecio, según reveló: “Están tan bien escritos y traen tanto cariño que le dije a Fernando (su hijo, también comunicador) que los sacara. ‘Hay que imprimirlos y hazme un folletito ahí para Navidad’, para guardar esos recuerdos”.

El hombre cuya voz impregnó las fechas navideñas al relatar año con año cruciales juegos de fútbol americano puede imprimir esos mensajes de los fanáticos si él quiere, pero de todos modos en los muros del recinto de inmortales figurará muy pronto y para la eternidad una placa grabada dedicada a él.

Y así, este viernes Fernando Von Rossum se convertirá en inmortal.