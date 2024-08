Los 9 restaurantes que ofrecen descuentos en su comida: inician desde $3 dólares

La inflación ha afectado que los hogares estadounidenses estén ajustados mes con mes en sus diversos gastos. Ya ni siquiera pensar salir a comer en familia a algún sitio que antes era una tradición. Ante esto, muchas empresas, especialmente aquellos de comida rápida, han visto reducido el flujo de gente. Hay que ser sensible a ello, y por eso, muchos de estos restaurantes buscan atraer más clientes y ofrecen diferentes tipos de descuentos en su menú, con comidas que incluso están en solo $3 dólares. Aquí las nueve compañías más representativas del sector con las mejores ofertas disponibles.

1. Wendy’s

Para aquellos que quieren comenzar su día con un buen desayuno y ahorrando dinero en ello, entonces, ve a Wendy’s. Desde mayo, este restaurante ofrece un combo de desayuno de $3 dólares, que incluye un sándwich de panecillo inglés con huevo y queso, tocino o salchicha, junto con una guarnición de papas sazonadas. El horario de desayuno comienza entre las 6:30 am y las 8 am hora local, según el restaurante, y termina a las 10:30 am.

2. KFC

En abril, KFC lanzó sus promociones Taste of KFC, en el que una de las comidas incluye dos piezas de pollo, puré de papas y salsa y una galleta por $4.99 dólares. Otra comida económica, que se ofrece los martes, incluye un balde de ocho piezas de pollo por $10 dólares. Estas promociones durarán hasta fines de 2024, según la empresa.

3. Burger King

El rey de las hamburguesas no podía quedarse atrás en las promociones. En junio, Burger King ofrece una comida de $5 dólares para competir con su más acérrimo y popular rival, McDonald’s. La comida de $5 dólares ofrece a los clientes la opción de elegir uno de tres sándwiches junto con nuggets de pollo, papas fritas y una bebida.

4. IHOP

Recientemente, la cadena de restaurantes IHOP dio a conocer su querida promoción de todos los panqueques que puedas comer por solo $5 dólares. Esta promoción estará disponible solo para el horario de cena y hasta el 15 de septiembre. Los clientes inician con una pila de cinco hotcakes de suero de leche y podrán recibir dos más cada que lo solicites.

5. McDonald’s

McDonald’s lanzó una promoción temporal de menú con valor de $5 dólares el 25 de junio y desde entonces ha extendido la promoción, según la cadena de comida rápida. La oferta incluye una selección de sándwich McChicken, hamburguesa McDouble o nuggets de pollo de cuatro piezas, además de papas fritas pequeñas y una bebida pequeña.

6. Denny’s

En abril, el restaurante revivió sus ofertas de cenas durante todo el día por $5.99 dólares. La oferta ofrece a los clientes una opción de hamburguesa con queso de un cuarto de libra, bistec frito al estilo campestre, huevos revueltos con queso cheddar o panqueques ilimitados. Denny’s no ha revelado cuando terminará la promoción.

7. Starbucks

En junio, Starbucks lanzó su menú de “maridajes”, que permite a los clientes comprar un café o té caliente o helado de tamaño grande y un croissant por $5 dólares. Según la oferta, los clientes también pueden obtener un café o té de tamaño grande con un sándwich de desayuno por $6 o $7 dólares, según el sándwich. Starbucks no ha revelado cuándo terminará la oferta del menú de maridajes.

8. Taco Bell

Taco Bell presentó su Luxe Cravings Box de $7 dólares en julio. La comida incluye una Chalupa Supreme, un Beefy 5-Layer Burrito, un Double Stacked Taco, papas fritas y salsa de queso para nachos, y una bebida mediana. La cadena propiedad de Yum Brands dijo que Luxe Cravings es una promoción temporal, pero no especificó cuándo terminará la oferta.

9. Chili’s

En abril, Chili’s agregó un sándwich de pollo y una hamburguesa con queso a su menú de menor precio. La cadena de restaurantes dijo que los clientes pueden pedir cualquiera de esos artículos, más papas fritas y una bebida, por $10.99 en su menú 3 for Me. Chili’s lanzó por primera vez 3 for Me en 2022.

