Fernando Von Rossum inmortal: agradece en español en plena cuna de la NFL

CANTON, Ohio – En el segundo piso del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, a unos cuantos metros de donde se encuentran los bustos de los más grandes de la historia de la NFL, ya se encuentra grabado sobre metal el nombre de Fernando Von Rossum, el legendario cronista mexicano.

Von Rossum, elegido hace varias semanas como ganador del Premio Ralph Hay Pioneer por sus contribuciones a la liga, caminó por ahí la tarde del viernes.

“Me asusté. ¿Qué está haciendo este cuate ahí?”, dijo entre risas al describir su primera reacción como nuevo miembro del recinto de los inmortales. “Es algo muy impresionante, saber que ahí va a estar tu nombre mientras dure el Salón de la Fama”.

El nombre de Fernando Von Rossum ya se encuentra junto a los de otros galardonados con el premio Ralph Hay Pioneer por contribuciones innovadoras para la NFL. Crédito: Ricardo López Juárez | Impremedia

El discurso de Von Rossum que deja huella en Canton

Por la noche, durante la tradicional ceremonia del “Gold Jacket”, se formalizó el galardón para el cronista de fútbol americano más notable que ha habido fuera de los Estados Unidos. Fue en presencia de leyendas de la NFL, autoridades del Salón de la Fama y el propio comisionado Roger Goodell.

Von Rossum, durante su impecable discurso de seis minutos, se dio licencia para cambiar por un minuto de inglés a español, en un acto de personalidad y coherencia.

“Agradezco sinceramente al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional la honrosa designación de este premio”, leyó Von Rossum. “La recibo también a nombre de los queridos colegas -hombres y mujeres- que se esfuerzan diariamente para llevar la historia de la NFL a los aficionados en nuestro idioma, el español. Igualmente lo recibo para los leales y conocedores aficionados de México que me hicieron favor de acompañarme durante tantos años”.

Von Rossum explicó para La Opinión su decisión de hablar español en plena cuna de la NFL.

“Yo estoy aquí recibiendo este premio por lo que he hecho en español, por lo que he hecho en México. Cómo no voy a dirigirme, aunque sea brevemente, a mi gente, a mi público, a los aficionados que me han seguido tantos años, a mis colegas cronistas”.

En su discurso, que tuvo lugar ante miles de personas en el Centro Cívico de Canton y que precedió la entrega de los sacos dorados a los jugadores elegidos este año al Salón de la Fama, Fernando Von Rossum comenzó señalando su impensable presencia en la ceremonia, contra todo pronóstico, y luego procedió a contar un poco de historia del deporte de las tacleadas en México, de cuando hace 128 años los equipos de las universidades de Missouri y Texas cruzaron la frontera para jugar en Monterrey y la Ciudad de México, con la particularidad de que no le avisaron a nadie y “se perdieron por un mes” en México.

Luego, Von Rossum volvió a hacer acto de humildad, afirmando que ha llegado a Canton “en los hombros” de sus padres, de su familia que aguantó ausencias, de sus colegas y sobre todo de los aficionados. “Tú no llegas a la meta solo”, dijo.

La parte de la presentación de Don Fernando Von Rossum al Salon de la Fama 2024 y no solo dio su discurso en inglés, también en español siguiendo su legado del castellano en la NFL @nfl @nflmx @ProFootballHOF @RaulAllegre @EduardoVarelaTV @AlvaroNFLMartin @mariscalesnfl… pic.twitter.com/hqijaKooyG — Fernando Von Rossum (@fvonrossum) August 3, 2024

Roger Goodell se quita el sombrero ante Fernando Von Rossum

Tras finalizar deseando a la NFL más éxitos en su segundo siglo de vida, Fernando Von Rossum recibió una ovación del público, una placa especial por su galardón y palabras profundas de Roger Goodell, acaso el hombre más poderoso de los deportes en Estados Unidos.

“Ustedes no se imaginan lo que este hombre ha hecho por el fútbol americano”, le dijo Goodell al público. “Un honor bien merecido. Gracias Fernando”.

Don Fernando, que fue acompañado en Canton por familiares y amigos, dijo que vivió una noche llena de emociones.

“Es difícil porque primero te dan la sorpresa de que te van a dar este premio y luego lo empiezas a visualizar, te lo imaginas y no; nada de lo que te puedas imaginar y visualizar se acerca al momento en que estás ahí y te das cuentas que están ahí las máximas autoridades de la NFL, del Salón de la Fama, que hay dueños (de equipos), que hay más de 100 jugadores que han sido entronizados al Salon de la Fama, que hay periodistas, hay prensa, y hay 4,000 aficionados de todo Estados Unidos viéndote”.

Von Rossum admitió que mientras leía su discurso se puso un poco nervioso, y describió cómo se sintió obtener el galardón que ya le ha convertido en inmortal del fútbol americano:

“Es una emoción indescriptible ya que te das cuenta que es el escalón máximo al que puede aspirar cualquiera que esté relacionado con el fútbol americano, así es que una noche de muchas emociones, noche inolvidable por supuesto y yo agradezco a la vida me haya permitido tenerla antes de que ya no pueda disfrutarla“.

Por último, el hombre que narró miles de partidos y que introdujo la NFL a generaciones de mexicanos y otros latinoamericanos, resumió el significado de esta noche en Ohio.

“Creo que se abrió la puerta para que en el futuro se considere a cronistas de otras lenguas, de otros países, para los premios…. Creo que la liga ya está viendo hacia el exterior”.

La clase 2024 de inmortales tras recibir sus tradicionales “Gold Jacket” en Canton: Andre Johnson, Patrick Willis, Devon Hester, Misty McMichael por su esposo Steve McMichael, Dwight Freeney, Randy Gradishar y Julius Peppers. Crédito: Gene J. Puskar | AP

Además de Von Rossum, fueron galardonados en el emotivo evento el reportero D. Orlando Ledbetter, del diario Atlanta Journal-Constitution, con el premio Bill Nunn Jr., y el cronista Merrill Reese, de los Philadelphia Eagles, con el premio Pete Rozelle.

Más adelante, en presencia de decenas y decenas de miembros del Salón de la Fama, aparecieron los nuevos inmortales: Dwight Freeney, Randy Gradishar, Andre Johnson, Devin Hester, Julius Peppers, Patrick Willis y la esposa del fallecido Steve McMichael.