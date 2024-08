Aleska aclara rumores de enemistad con Maripily

Aleska Génesis quiere dejar claro que todo es paz y amor entre ella y sus excompañeros de “La Casa de Los Famosos“, incluyendo a Maripily Rivera.

En “La Mesa Caliente” de Telemundo, Aleska respondió a las críticas de Alfredo Adame, quien cuestionó su asistencia a la obra de Rivera. Ella enfatizó que cualquier conflicto con sus compañeros quedó en el pasado y explicó su motivo de apoyo a su novio, Clovis Nienow, en la obra.

Aleska respondió a Adame diciendo: “Señor, siéntese. Yo primero no soy enemiga de absolutamente nadie. Lo que pasó en la casa queda dentro de la casa. Obviamente, a Clovis siempre lo voy a apoyar. Incluso yo fui a ese sitio para apoyarlo a él, para apoyar a sus compañeros en son de paz”.

Además, Aleska subrayó la importancia del apoyo entre mujeres: “Yo creo que nosotras como mujeres deberíamos apoyarnos y que no nos moleste el brillo de otra porque todas brillamos con luz propia. Entonces creo que de esto se trata más bien que como mujeres nos apoyemos las unas a las otras”.

La venezolana también aclaró que Maripily estaba al tanto de su asistencia: “Ella ya sabía que yo iba a ir. Ya ella había hablado conmigo, incluso habíamos quedado en una posible cena, en compartir juntas, ya nos habíamos perdonado, entonces de cierta manera se comportó como una niña”, comentó Aleska. “Ya cerramos ciclo y queremos dejar la casa atrás.”

Por su parte, Clovis Nienow añadió: “Y le deseamos éxito a todos nuestros compañeros”.

El punto de discordia

La obra de teatro “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!” debutó en Puerto Rico con la participación de Romeh, Alfredo Adame y Nienow, el novio de Aleska. Sin embargo, tras seis funciones en el Centro de Bellas Artes de Santurce, Nienow anunció su retiro en un livestream, citando “faltas de respeto” hacia él y Aleska Génesis como la razón principal.

¿Qué opina Clovis?

Según Nienow, estos incidentes lo hicieron sentir incómodo y decepcionado durante las presentaciones. “Fueron faltas de respeto que me dejaron en blanco en el escenario. Me siento triste y decepcionado. Llegaba, hacía mi obra, y solo quería irme porque me sentía incómodo”, comentó el actor en un en vivo junto a Aleska.

Aleska agregó que Maripily intentó incomodarla durante su estancia en Puerto Rico. “Ella le quiso hacer pensar a Clovis que Puerto Rico no me quería y que ella iba a hacer todo lo posible para que fuera lo contrario”, indicó. Según Aleska, la situación empeoró y ella fue atacada por la audiencia. “Incitó a que el público me pitara”, concluyó.

La respuesta de Maripily

Tras las declaraciones de Clovis, Rivera se pronunció publicando un mensaje. Ella le agradeció a Clovis por su participación en la obra y mostró empatía por el punto que destacó el mexicano.

“Entiendo perfectamente la determinación de Clovis y le agradezco que haya estado disponible como invitado en estas seis funciones. Él ha sido parte de este primer y exitoso ciclo de presentaciones. Puedo comprender perfectamente que se sienta incómodo, pero como sucedió en ‘la casa’, en la obra tampoco voy a fingir”, declaró la puertorriqueña en una entrevista reciente.

