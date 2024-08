Clovis y Aleska discuten polémica en la obra de Maripily

Aleska Génesis y su novio, Clovis Nienow, desmintieron las especulaciones sobre una mala racha con Maripily Rivera, su excompañera de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos“.

La semana pasada, en “La Mesa Caliente” de Telemundo, Aleska y Nienow comentaron lo sucedido durante “La Casa de Maripily: Se vale tó”, una obra de la puertorriqueña que incluyó algunas referencias a Aleska. Estas referencias llevaron a Nienow, quien era participante de la obra, a retirarse del proyecto después de seis funciones.

Nienow explicó su decisión diciendo: “Obviamente, ella es mi novia y siempre la voy a respetar. la voy a poner por delante de todos. Yo también a mi equipo de tierra, viví momentos lindos en ‘La Casa,’ pero cada quien está haciendo su vida,” y agregó que “yo siempre le voy a desear lo mejor. Éxito a todos mis compañeros. Y sí, en la obra de teatro hubo faltas de respeto que a mí no me gustaron. Decidí dar un paso a un costado… seguir mi vida y seguir con mi novia. Le falto el respeto a Aleska, pero también me falto el respeto a mí”.

Aleska, por su parte, destacó cómo la situación ha afectado su relación con Nienow.

“Yo siento que todas las cosas que nos han sucedido nos van fortaleciendo a nosotros como pareja. Todo ha sido necesario. Esto era algo que tenía que ocurrir para nosotros fortalecernos; crear una buena base, además él es el hombre que yo quiero para el resto de mi vida”, dijo la venezolana.

¿Qué pasó durante la obra de Maripily?

La obra de teatro “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”, se estrenó en Puerto Rico, destacando la participación de reconocidas personalidades como Romeh, Alfredo Adame y Clovis, pero luego de seis funciones en el Centro de Bellas Artes de Santurce, a través de un livestream en sus redes sociales, Nienow anunció su retiro de la obra.

El mexicano lo justificó dando mención a unas faltas de respeto dirigidas hacia él y Génesis, durante una de las presentaciones, lo cual él catalogó de inaceptables y dijo que lo llevaron a sentirse incómodo en el escenario, motivándolo a retirarse del proyecto.

“Fueron faltas de respeto que me dejaron en blanco en el escenario. Me siento triste y decepcionado. Llegaba, hacía mi obra, y solo quería irme porque me sentía incómodo”, dijo Nienow durante el en vivo que hizo junto a Aleska.

Según la venezolana, Maripily tuvo un plan intencionado para incomodarla mientras estuvo en la Isla del Encanto: “Ella le quiso hacer pensar a Clovis que Puerto Rico no me quería y que ella iba a hacer todo lo posible porque fuera lo contrario, que íbamos a cenar juntas y que me iba a recibir en Puerto Rico, que me veía en la obra”, agregó la modelo, quien mencionó que al transcurrir de la obra, se iban poniendo más complicadas las cosas y fue atacada por personas de la audiencia.

“Incitó a que el público me pitara”, dijo Aleska.

La versión de Maripily.

Tras las declaraciones de Clovis y Aleska, la puertorriqueña respondió, asegurando que el mexicano sabía qué temas integran la obra y que no mostró oposición durante los ensayos ni las funciones iniciales.

“Desde la primera función hice mis expresiones contra ella, y me sostengo. Lo hice frente a ella sin esconderme, a diferencia de él, que nunca mostró inconformidad. Si algo me caracteriza es ser un libro abierto, una mujer frontal, que aborrece las hipocresías y eso es lo que el público quiere ver”, dijo Rivera, quien aclaró que no planeaba modificar la obra de teatro para complacer a otros.

“No voy a cambiar el contenido de la obra porque su novia así lo quiera. Su novia, en lugar de apoyarlo, ha preferido llamar la atención, tratar de opacarlo y manipularlo”.

Seguir leyendo: