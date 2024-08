Zac Efron fue hospitalizado en Ibiza tras sufrir un accidente en una piscina, ¿cómo se encuentra?

El viernes, Zac Efron fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un accidente mientras estaba en una piscina en Ibiza, España.

De acuerdo con TMZ, el actor de 36 años, quien se encontraba en una villa vacacional en Ibiza, sufrió un incidente de natación mientras se encontraba disfrutando de la piscina.

Tras el incidente, del que no se conocen mayores detalles, Efron fue llevado de inmediato al hospital por precaución y fue dado de alta la mañana del sábado.

El representante el actor aseguró que Efron se encontraba bien, reseñó People.

De acuerdo don Deadline, el actor estaba en Europa para los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue visto en la ceremonia de apertura el pasado 26 de julio.

Asimismo, según People, Zac Efron hizo una aparición especial junto al DJ Martin Garrix esta semana en un show en el Ushuaïa Ibiza Hotel and Beach Club.

Efron ha estado muy ocupado en estos últimos meses con la promoción de sus más recientes proyectos en el cine The Iron Claw, Ricky Stanicky y A Family Affair.

En diciembre del año pasado, Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante la ceremonia de entrega de la placa, el actor estadounidense aprovechó la ocasión para recordar a Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre.

“Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (…) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera”, dijo antes de revelar su estrella.

El actor, de 36 años de edad, describió la experiencia de recibir su estrella en el Paseo de la Fama como algo “surrealista”. “Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (…) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida”.

Además de su familia, a la ceremonia asistieron colegas y amigos de Zac Efron como Miles Teller, con quien trabajó en The Akward Moment (2014), el director Sean Durkin y Jeremy Allen White, con quienes trabajó en la cinta The Iron Claw.

