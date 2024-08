Angelique Boyer aclara el problema que tuvo con Ricardo Peralta

Angelique Boyer se distingue por ser muy amable con los reporteros, y ahora respondió a una pregunta acerca de un altercado que tuvo con el influencer Ricardo Peralta hace siete años, mientras vacacionaba con su novio Sebastián Rulli en Xcaret.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz francesa fue cuestionada sobre la polémica. Ella demostró tener muy buena memoria y aclaró que Torpecillo quería tomar fotos en un baño público: “¿Qué conflicto tuve con él? Yo siempre doy foto, qué raro…¡Ah, ya sé quién es! No, estábamos en el parque Xcaret, y era un baño que comparten hombres, mujeres, niños y niñas”.

Angelique dio su versión de los hechos: “Estábamos en el baño, con niños, y fue como un poco imprudente y sí nos molestó. Y creo que luego (él) salió a hacer polémica, y fue como: ‘¿Por? Si estabas en el baño grabando’. Entonces realmente…¿hace cuántos años fue de eso?” Cuando el reportero le dijo a la actriz que Ricardo está en “La Casa De Los Famosos México 2”, Boyer dijo: “¿Ahí está metido? Ay, Ricardo, mucha suerte querido, cuídate”.

¿Qué fue lo que pasó entre Angelique y Ricardo?

En aquel tiempo Ricardo ya gozaba de popularidad por el canal de YouTube “Pepe y Teo”, en el que acusó a Angelique de ser agresiva y racista: “Yo les iba a decir: ‘Ya, perdón, olvídenlo’. Pero me empecé a reír, y entonces la señora voltea y me dice: ‘No, no, no es de risa ¿eh?’ Yo sé que hubo una parte en mí que estuvo mal. Me iba a retractar, pero como la señora tomó una actitud muy agresiva, ahí es cuando ya no se vale”.

En junio pasado, Ricardo promocionó la serie de ViX “El Extraño Retorno De Diana Salazar” (protagonizada por Angelique y Sebastián), y aprovechó para disculparse con la actriz: “Te quiero pedir una disculpa, porque en algún momento tuvimos un encontronazo fuerte, y yo en ese entonces no me detenía al decir las cosas que yo pensaba. Todo esto que no pasó, pero que pasó en mi cabeza, te lo quiero externar en este video-disculpa. Eres la número 1″.

