Emotivo mensaje de Rafa Nadal tras ver llorar a Alcaraz después de la final contra Djokovic

El tenista español Carlos Alcaraz vivió un momento bastante amargo y triste el día domingo en Roland Garros. El reciente monarca de Wimbledon cayó derrotado en la gran final del campeonato olímpico por el estelar y leyenda viviente, el serbio Novak Djokovic, que añadió la tan ansiada medalla de oro a su legendario y único palmarés.

Luego del partido, el murciano se derrumbó en un mar de lágrimas por esta derrota. Las mismas llegaron a conmover a los aficionados que dijeron presente en la pista del Philippe Chatrier y también a su compañero de delegación, Rafael Nadal.

El ganador en 14 ocasiones del Roland Garros demostró su incondicional apoyo a su compañero de dobles en la cita olímpica por medio de unas palabras de su puño y letra en sus redes sociales oficiales.

“Carlos, aunque sé que hoy es un día difícil valora una medalla que es muy importante para todo el país y verás, con el tiempo, que para ti también” escribió en su cuenta de X, anteriormente llamado twitter. “Gracias por esta semana increíble y por una medalla que nos regalas al deporte español. Un abrazo” añadió el tenista balear, que se tomó unos días de descanso en Mallorca antes de tomar una decisión sobre su futuro, que pasa por la idea de que podría retirarse.

Alcaraz habló sobre lo sucedida y cómo se sentía

“Probablemente haya sentido, no más presión, pero sí diferente porque estaba jugando por España por el oro. Yo me he metido igual algo más de presión por jugar para España y me enfrentaba con un jugador que quería igual esa medalla. Enfrente había un jugador que lo ha hecho mejor en los momentos clave. No he dado lo mejor en momentos difíciles, no he incrementado el nivel en esos momentos y él sí. Ha sido una presión diferente y puede que haya estado algo ahí la diferencia”, señaló el tenista murciano con la medalla de plata colgada en su cuello.

El ganador de cuatro Grand Slam explicó el por qué de sus lágrimas

“Es un momento difícil porque quería más, quería el oro y perder nunca es agradable. Me voy con la cabeza alta; he dejado todo lo que tenía dentro; cuando pierdes así sales de la pista orgulloso de lo que has hecho; tienes delante a Djokovic que tenía igual de ganas y ha jugado a un gran nivel, mejor por momentos. Las lágrimas del final son porque no he logrado el objetivo ni el deseo de los españoles y no he podido hacer a los españoles orgullosos de una medalla de oro. Me voy con otra medalla, que no es fácil, y estoy orgulloso de conseguirlo”, añadió.

Carlos Alcaraz comentó además, que Djokovic le comentó que es cuestión de tiempo para que gane la medalla de oro. “Al final Djokovic disfruta del momento con su gente y no he podido intercambiar muchas palabras, además de lo de la red, y me dijo que ganaré el oro algún día. Mi omento llegará. Él se merece vivir esto con su familia. Sus lágrimas significan que tenía muchas ganas de que llegara ese momento”, dijo el tenista español, que no quiso catalogar al balcánico como el mejor de la historia, aunque sí como el más completo, de acuerdo a los números.

“Mejor de la historia? No hay ningún torneo que no haya ganado. En cuestión de números no puedo decir otra cosa. Todo lo que se ha propuesto lo ha logrado. Al final en cuanto a números y estadísticas es el mejor de la historia, pero hay otros factores que entran en la lucha y no puedo decir para mi quién es el mejor de la historia. En cuanto a números, sí”, resumió Carlos Alcaraz.

La victoria en la pista Phillipe Chatrier ha puesto en otra perspectiva los cara a cara entre Djokovic y Alcaraz. El serbio posee ahora cuatro victorias y el español tres.

Alcaraz quería el oro, ya. De ahí sus lágrimas. A Djokovic le ha costado 37 años. Él solo tiene 21.

Carlitos no ha perdido hoy el oro; ha ganado la plata.

Con perspectiva, él también lo verá así.



“Me recuerda a la derrota de Cincinnatti porque también tuve mis oportunidades. Estuve cerca y se luchó y fue una gran batalla. Los partidos que juego con él son grandes batallas, damos espectáculo a la gente y es lo que este tipo de partidos te hacen mejorar. Djokovic y este tipo de partidos me hacen exigirme y mejorar y seguir creciendo. Que los pequeños detalles caigan de mi lado. Trabajo para ser mejor, para ser mejor que él y ganarle. Me alegra que tengamos estas batallas”, añadió Alcaraz.

Una experiencia única para Carlos

Con la plata en sus manos, Carlos Alcaraz destacó lo vivido en la semana, de fuertes emociones, con Rafael Nadal a su lado, siempre apoyándolo. Algo que nunca había vivido y que fue una experiencia única.

“Ha sido una semana diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos vivido en la Villa olímpica… la alegría por el triunfo de otros españoles en otros deportes. El tenis es solitario, pero hemos podido tener la oportunidad de jugar el dobles, con Rafa, aprender de él. Lo que soñaba, jugar unas olimpiadas, jugar con mi ídolo, aprender de él muy cerca. En mis primeros juegos lograr una plata es maravilloso que voy a recordar toda mi vida. Voy a disfrutar del momento”, resumió Carlos Alcaraz.

