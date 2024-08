Lili Estefan estalla contra Fernando Carrillo por su apoyo a Maduro

Vaya revuelo ha causado la postura del actor Fernando Carillo en apoyo a Nicolás Maduro y a sus mensajes políticos en Venezuela, y una de las famosas que no se quedó callada al respecto fue Lili Estefan, quien le dedicó unas palabras durante la más reciente transmisión de “El Gordo y La Flaca”.

Recordemos que la disputa entre los famosos comenzó con un primer mensaje por parte de la cubana en la que reprobó los mensajes políticos que el histrión lanzó al favor del mandatario venezolano: “¿Cómo puedes Fernando Carrillo dormir tranquilo? Sabes que hay más de siete millones en este momento, que están fuera de su padre, ¿sabes que hay gente está muriendo? ¿qué hay chicas en la frontera que se tienen que prostituir porque no pueden vivir en su país? ¿Cómo te atreves prostituta de Maduro?“, expresó en su momento.

No pasó mucho tiempo antes de que estas palabras llegaran a oídos de Fernanda Carrillo, quien la invitó a su país para que conociera sus bellezas y así se diera de cuenta de que “no hay una crisis”.

Al respecto, Lili Estefan contrarrestó diciendo: “Yo voy a ir a Venezuela algún día, pero cuando Venezuela sea libre, ¿qué es lo que tú no entiendes Fernando Carrillo?”, le cuestionó de forma directa.

“Está usando todos esos seguidores para influenciar, a mi no me influencia nadie. No puedo seguir a una persona que de actor se ha vuelto activista político de un régimen que todos sabemos que está mal, inaceptable y al final lo que pienso es que le dolió que lo dejé de seguir“, añadió molesta.

Para finalizar, la estrella de la televisión hispana en Estados Unidos cuestionó, una vez más, las intenciones de Fernando Carrillo detrás de su presunto activismo: “Él sabe que las elecciones fueron un fraude (…) ¿Le están pagando por esto? Porque no es normal, ¿Fernando Carrillo te están pagando por esto?”, dijo la famosa.