Los síntomas del cáncer que Don Omar experimentó antes del diagnóstico

La noticia de que Don Omar tenía cáncer conmovió a sus fans y al mundo de la música y del entretenimiento.

Para todos fue una gran sorpresa cuando El Don subió una foto a su cuenta de Instagram, informando a sus seguidores sobre su enfermedad y anunciando posteriormente que se había recuperado. En una entrevista con Lili Estefan para “El Gordo y la Flaca“, el intérprete de “Salió el sol” contó con detalles todo acerca de su cancer renal y explicó a Estefan cuáles fueron los síntomas que lo llevaron a hacerse examinar por el médico que lo diagnosticó.

William Omar Landrón Rivera, conocido ante el mundo como Don Omar, describió el haber recibido esa noticia como “una de las sorpresas más inesperadas”.

“Todo estaba muy bien. Veníamos de hacer todas esas presentaciones — 20 presentaciones en los Estados Unidos, todos sold out y casi 3 shows antes de terminar comencé a sentirme mal”, relató el artista, quien sentía que estaba haciendo todo bien a nivel de salud hasta el momento.

“Me considero un hombre joven. Tengo 46 años. Empecé mi plan de rebajar, ya había bajado de peso. Y me tomaba por sorpresa que algo estuviera realmente mal dentro de mi cuerpo”, dijo. “Esas eran de las cosas que yo estaba batallando en mi cabeza; decía: ‘todo está muy bien. No puede ser posible que dentro de tantas cosas buenas, algo esté pasando mal con mi cuerpo'”, agregó El Don, quien comenzó a describir sus síntomas mayores.

“Comencé a ver que había cambios dentro de mi cuerpo. Comencé a sentirme débil, y en ese momento que estaba sintiendo esa debilidad, [sin saberlo aún], estaba [sufriendo de] una hemorragia sanguínea, que estaba siendo reflejada en mi orina por dos semanas. Y dentro de asustado, necio y tratar de no ser mala leche —aunque ahora lo veo como un acto, un poquito egoísta— me quedé callado”, comentó el cantante, quien recuerda haber relacionado los síntomas con una posible deshidratación.

“Yo mismo me diagnostiqué. Yo mismo dije ‘tiene que ser que estoy deshidratado’. Comencé a tomar agua con limón. Comencé a automedicarme y realmente todo empeoró después de mi show aquí en Miami”, añadió el artista, quien señaló que en abril 21, durante el concierto de Miami, ya se sentía mal, pero que el 2 de mayo, durante un evento de la Fórmula 1, las cosas pasaron a castaño oscuro.

“Yo recuerdo que la temperatura ese día estaba a casi 104 grados. Yo venía de hacer un show la noche antes en la arena del Hard Rock y al otro día me tocaba hacer una presentación de 30 minutos, supremamente corta. Siento que la temperatura me sigue afectando mucho y que me estoy debilitando, que sigo tomando agua y que sigo sintiendo que estoy deshidratado. Cuando salgo de la presentación me regreso al hotel y cuando regreso al hotel y voy al baño todo empeoró. Ya no era simplemente coloración en la orina. Ya era sangre completamente”, relató El Don.

El artista dice que ahí tomó la decisión de contactar a sus médicos.

“Me asusté muchísimo. Llamé al doctor. Le dije lo que me estaba pasando. Mi doctor se asustó muchísimo. Cuando esto sucede llamo. Ya todo el mundo está en alerta, porque el diagnóstico y lo que yo le comparto a mis doctores, ellos todos entendían que mi caso estaba mucho más de lo que yo quería explicar. Llegué a Orlando y me dieron el diagnóstico”, dijo Don Omar, quien describió el trato en el Orlando Health Center, lugar donde fue atendido, como óptimo y que “actuaron lo más rápido que pudieron”.

“Mi diagnóstico, cuando me hicieron uno de mis estudios, reflejaba que en mi riñón izquierdo habían encontrado un renal cell carcinoma (carcinoma de células renales)… un tumor del tamaño de casi dos milímetros”, relató el artista.

¿Cuándo anunció que tenía cáncer?

El 17 de junio, Don Omar sorprendió a sus seguidores al revelar su lucha contra el cáncer a través de Instagram. Sin embargo, al día siguiente, el reguetonero trajo alivio y esperanza al anunciar en la misma plataforma que había vencido la enfermedad.

Diagnosticado con cáncer de riñón, Don Omar compartió una emotiva publicación desde la sala de espera del hospital, expresando su gratitud por el apoyo recibido. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”, escribió, confirmando que su operación fue un éxito.

El cantante mostró una imagen del hospital y agradeció los buenos deseos, oraciones y miles de mensajes de sus fans. También reveló detalles sobre su proceso de recuperación y el éxito de la intervención quirúrgica.

Ahora recuperado, Don Omar se prepara para retomar su gira “Back to Reggaeton”, que comenzará el 7 de agosto en Oakland, California. Sus seguidores esperan con ansias su regreso a los escenarios, celebrando su fuerza y determinación.

