Don Omar habla de su lucha contra el cáncer

El 17 de junio, Don Omar hizo una revelación conmovedora a través de su cuenta de Instagram, compartiendo con sus seguidores su lucha contra el cáncer. Sin embargo, al día siguiente, el 18 de junio, el cantante ofreció un giro inesperado y alentador al anunciar en la misma plataforma que había vencido la enfermedad.

El reguetonero se enfrentó a un desafío inesperado cuando fue diagnosticado con cáncer de riñón. Sin embargo, tras una operación exitosa, el artista puertorriqueño pudo anunciar que ya no sufría de la enfermedad. En una entrevista exclusiva con Lili Estefan en “El Gordo y la Flaca”, el cantante compartió una detallada crónica de su difícil travesía, desde el primer indicio de enfermedad hasta el momento de su diagnóstico y cuando se enteró de que estaba libre de cáncer.

“Casi tres shows antes de terminar comencé a sentirme mal”, le dijo el artista a Estefan. “Todo empeoró después de mi show en Miami. Mi cuerpo estaba mostrando que algo estaba muy mal.”

El artista mencionó que su mayor preocupación llegó cuando fue al baño y vio sangre en su orina.

“Llegué a Orlando y me dieron el diagnóstico”, dijo el Don a Lili, quien le preguntó que fue lo primero que le pasó por la mente al enterarse de que tenía cáncer en el riñón. “Yo comencé a tomar las visitas con el cirujano, con el doctor, como en un tipo de [negación]… Yo todavía no quería creer que me estaban hablando de cáncer. Yo no entendía que me estaban hablando de cáncer”.

“Mi diagnóstico, cuando me hicieron uno de mis estudios, reflejaba que en mi riñón izquierdo habían encontrado un renal cell carcinoma (carcinoma de células renales)… un tumor del tamaño de casi dos milímetros”, relató el artista.

Así fue como anunció que está libre de cáncer

En una emotiva publicación, Don Omar mostró una imagen de su sala de espera en el hospital y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido”, escribió, añadiendo que la operación había sido todo un éxito. “Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”

El regreso de Don Omar

Durante una entrevista, el artista también reveló detalles sobre su proceso de recuperación. Según informó, los primeros síntomas de su enfermedad fueron fiebre y dolores corporales, lo que lo llevó a buscar atención médica. El diagnóstico llegó en un momento inesperado, justo después de una intensa presentación en el Hard Rock Stadium para Fórmula Uno, donde su cuerpo ya estaba dando señales de que algo no estaba bien.

Tras su recuperación, Don Omar se prepara para retomar su gira “Back to Reggaeton”, que comenzará el 7 de agosto en Oakland, California.

