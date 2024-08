Mexicano, colombiano y dominicano avanzan a la semifinal de clavados en 3 metros

Este martes tres latinoamericanos, el mexicano Osmar Olvera, el colombiano Luis Felipe Uribe y el dominicano Jonathan Ruvalcaba, consiguieron su pase a la semifinal individual de clavados, o saltos (como se le llama ahora en los Juegos Olímpicos) desde la plataforma de 3 metros.

Olvera, el clavadista azteca, quien ya ganó medalla de plata con Juan Manuel Celaya en saltos sincronizados, se clasificó a la semifinal en la quinta posición con una puntuación de 444.15.

🇲🇽 ¡OSMAR OLVERA A LA SEMIFINAL DE CLAVADOS! 💦



🙌 El medallista olímpico en #París2024 se clasificó en el 5to lugar de trampolín de 3m individual, tras una increíble ronda de clavados con 444.15 pts.



Así fue su primer clavado ▶️ #OlimpicosTelemundo #ParisOlympics pic.twitter.com/uAYoBI4KOS — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 6, 2024

Por su parte, el colombiano y el dominicano avanzaron con mucho drama, al conseguir los últimos dos boletos de los 18 que se otorgan en las preliminares.

Muy cerca de entrar a este selecto grupo se quedaron el mexicano Kevin Muñoz y el colombiano Daniel Restrepo, quienes terminaron en el puesto 19 y 20, respectivamente.

El chino Zongyuan Wang brilló en la jornada y se perfila como el favorito para ganar el oro, al contabilizar 530.65 puntos.

La semifinal se disputará el miércoles 7 de agosto a las 4 a.m. ET / 1 a.m. PT y podrás seguirla a través de Telemundo y sus aplicaciones digitales.

La importancia de los clavados para México

El equipo de clavados mexicano viajó con grandes expectativas a Tokio, al ser el deporte que más metales ha dado a la nación; sin embargo, solamente ha otorgado una medalla de plata hasta el momento.

De hecho, este martes, la doble medallista Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se quedaron sin medalla en la final de saltos individuales desde la plataforma de 10 metros, días después de quedar fuera en los saltos sincronizados desde la misma distancia.

