Cruz Azul vs. Orlando City y Pumas vs. Vancouver, roban cámara en rivalidad de Liga MX y MLS en 16os de la Leagues Cup

En medio de una crisis de resultados en la Leagues Cup de los equipos de la Liga MX que inclusive ya le costó el trabajo al primer entrenador de un equipo de La Liga MX como lo fue Fernando Ortiz con el Monterrey, los dieciseisavos de final de esta competencia tienen el interés de saber si los equipos estadounidenses seguirán dominando la segunda fase de esta competencia.

Obviamente que la segunda fase de la Leagues Cup aumentó en interés, pero sobre todo por los duelos entre escuadras norteamericanas y mexicanas, en donde los encuentros entre Cruz Azul vs. Orlando City y Pumas vs. Vancouver Whitecaps, encabezan los siete cruces directos de escuadras de estas dos ligas, como también los enfrentamientos entre sí de equipos mexicanos y los propios cruces entre oncenas de la MLS.

'Rodo' Rotondi la cruza y la manda al fondo de la portería ⚽️



Por lo pronto, en los 16 partidos programados de esta competencia, además de los dos partidos ya citados entre mexicanos contra estadounidenses, tampoco podemos dejar de lado el debut del equipo campeón de la Liga MX, el América que enfrentará al Atlas, mientras que en duelos entre equipos de la MLS, el actual campeón de la Leagues Cup Inter Miami todavía sin su estrella internacional Lionel Messi enfrentará al Toronto que ocupa la octava posición de la Conferencia Oeste del actual torneo 2024 de la Major League Soccer.

La rivalidad entre MLS vs. Liga MX

En estos 16 juegos de la segunda fase, la rivalidad entre MLS y Liga MX seguirá a la orden del día y tiene programados los juegos entre Cruz Azul vs. Orlando City, Vancouver Whitecaps vs. Pumas, San José Earthquakes vs. Necaxa, Cincinnati vs. Santos Laguna, DC United vs. Mazatlán, FC Juárez vs. Colorado Rapids y Toluca vs. Houston Dynamo

Duelos entre equipos mexicanos

También contempla los juegos entre escuadras mexicanas como América vs. Atlas y Tigres vs. Pachuca, en donde el actual campeón de la Liga MX, las Águilas harán su presentación en esta competencia y tratarán de avanzar a lo más alto posible, tal como corresponde a sus galardones de campeón de la competencia azteca.

Enfrentamientos entre escuadras de la MLS

Finalmente, los juegos entre equipos de la MLS incluye los cruces entre LAFC vs. Austin FC, Inter Miami vs. Toronto, Seattle Sounders vs. LA Galaxy, New York City FC vs. New England Revolution, Columbus Crew vs. Sporting Kansas City, Philadelphia Union vs. Montreal y St. Louis City vs. Portland Timbers, que demuestra que las escuadras norteamericanas dominaron la primera fase mandando a su casa a equipos como Monterrey y Chivas, entre los más connotados y que inclusive ya le costó el puesto al director técnico de Rayados Fernando “Tano” Ortiz.

Así que esperamos una segunda fase de alarido y donde los equipos mexicanos buscarán mejorar los números de la rivalidad con la MLS, en donde por lo menos en la edición 2014 de la Leagues Cup, las cosas no les favorecen.

