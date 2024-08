Fernando Carrillo estalla contra famosos por su postura ante Venezuela

En medio de la ola de dimes y diretes que se han generado en torno a las declaraciones del actor Fernando Carrillo y su postura a favor de Nicolás Maduro, el actor ha decidido emitir un contundente mensaje en contra de aquellos famosos que, ante sus ojos, han atentado contra su libertad de expresión.

Y es que el descontento del público y una que otra celebridad ha quedado registrado a través de redes sociales, donde su número de seguidores ha bajado drásticamente, además de recibir constantes críticas por los mensajes que ha difundido.

Bajo esta misma tesitura, Fernado Carrillo decidió compartir un video en el que, con actitud seria y fondo negro, estalla contra quienes lo han criticado recientemente: “Por ejercer mi derecho a elegir, me atacan los imperios más fuertes comunicacionales a los que les he producido millones de dólares a lo largo de mi carrera. Dicen ser demócratas y nosotros unos dictadores, falso…“, comienza su mensaje.

Laura Bozzo ataca a Fernando Carrillo por apoyar a Maduro en Venezuela

Sin miedo al qué dirán, Carrillo lanzó un dardo directo a la cadena Univision: “Amigos de Univision, ¿por qué se vienen solo contra mí? Todos contra mí, hace 20 años cuando apoyé por primera vez al presidente Chávez, ustedes me cancelaron todos los contratos televisivos, me han sacado de proyectos… Si no me arrodillo ante sus ideales, soy un comunista. ¡Falso!“, expresó.

Con respecto a las declaraciones en su contra emitidas por Laura Bozzo, el famoso respondió: “¿Cómo vas a decir esas barbaridades sobre mí? ¿O sea que mi voto ni el de más de 5 millones de personas? Esa es una actitud nazi (…) Laura, aquí no hay comunismo, eso es mentira, aquí todo el mundo prospera, somos la economía más creciente de América Latina. ¿Por qué no hablas de todos los mendigos que hay en Estados Unidos y en toda América Latina? Aquí no hay ningún genocidio, no seas mentirosa, Laura, ¡farsante!”.

Fernando Carrillo fue insultado en un centro de votación de Venezuela

Sin embargo, su mensaje no acabó allí, pues también aprovechó para dar réplica a los comentarios realizados por la conductora de “El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan.

“Tú, mi querida Lili, que me acusas de ser un activista político, no. Yo soy activista de mi país, de mi patria y de Venezuela. Llamas a dejar de seguirme, ¿cuál es ese ataque de ustedes? Vengan a Venezuela para que vean la realidad de nuestro nuevo turismo… Dejen de mentir sobre un país“, expresó contundente.

Además de estas estrellas latinas, Fernando Carrillo también hizo mención de personalidades como Enrique Santos, Elon Musk, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, José Luis Rodríguez “El Puma” y Olga Tañón, quienes se han pronunciado en contra del régimen de Nicolás Maduro en más de una ocasión.