Fernando Carrillo fue insultado en un centro de votación de Venezuela

Las elecciones en Venezuela se llevaron a cabo el 28 de julio, y el actor Fernando Carrillo acudió a un centro de votación de Caracas, en el que los presentes le gritaron “fuera de aquí”, “vendido” y “sinvergüenza”.

Fernando Carrillo defiende a Nicolás Maduro y asegura que Venezuela “pronto será Dubai”

Carrillo, de 58 años y quien siempre ha hecho público su apoyo al chavismo y a Nicolás Maduro, compartió en sus redes sociales un video en el que aparece mostrando la incomodidad de los demás votantes con su presencia. También dijo lo siguiente: “Ya se dieron cuenta cuál es la actitud de estos odiadores, haters de extrema derecha. Son ruidosos, vamos a entrevistar algunos, porque este es un país democrático”.

Fernando Carrillo es tachado como “mal padre” tras publicar polémico video en redes

Sin embargo, el ex galán de telenovelas no tuvo éxito en su interacción con los demás; un hombre le dijo que no era tan importante y que, si quería algo adicional, hablarían afuera. Fernando tomó eso como un reto de pelea, y posteriormente salió del lugar junto con un hombre que lo escoltaba, mientras se escuchaban los gritos de “fuera”.

En otro clip, grabado horas después, el actor aparece a bordo de una camioneta y dice: “Día histórico para Venezuela. Día de una lección de democracia participativa. Estoy orgulloso de ser un artista de Venezuela que puede reportar la verdad. Allá atrás tengo a otro artista venezolano, el señor Héctor Acevedo…El único que puede emitir boletines informativos, tendencias, es el CNE (Consejo Nacional Electoral)…Vamos a estar en paz”.

Hace algunos días Fernando Carrillo publicó en su cuenta de Instagram (donde tiene 739,000 seguidores) un video en el que habla sobre la creación de un “imperio comunicacional” llamado “Vollywood” en el que “convergerán todos los artistas colegas de Venezuela y del mundo”. El actor (quien ahora se hace llamar “Ferr”) dice que fue sancionado por más de 20 años por ejecutivos venezolanos en el mundo y que lo excluyeron de un proyecto de Disney. Mencionó a Andrés Izarra, Leonardo Padrón, Carlos Bardasano y Marcel Granier, calificándolos como “pseudoministros de la época” y “confesos traidores de la patria”.

