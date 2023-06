Fernando Carrillo destapa la jugosa cantidad que gana por su contenido en OnlyFans

A sus 57 años, Fernando Carrillo no tiene miedo de mostrarse al mundo tal y como es… de forma literal. Y es que desde hace varios meses incursionó en el mundo de OnlyFans con la creación de contenido “subido de tono” que lo ha llevado a embolsarse una jugosa cantidad. ¡Aquí te contamos los detalles!

No podemos olvidar que varios meses atrás el famoso se dijo sorprendido por los beneficios que su incursión en la plataforma habría traído consigo: “Yo estaba un poco confundido con respecto a OnlyFans, tenía un concepto equivocado y erróneo, pensé que OnlyFans solo era contenido triple X y pornográfico, no es así”, detalló en una entrevista.

Y todo parece indicar que su desempeño dentro de la plataforma ha rendido frutos, ya que en una entrevista reciente con las conductoras de ‘La Mesa Caliente’, Carrillo reveló que la retribución económica es buen incentivo.

“A mí me ha sorprendido muchísimo, si se gana aproximadamente lo equivalente a los contratos del año 2000, de esa era maravillosa, solo que se trabaja cuatro días al mes en vez de veintiocho”, respondió sin dar una cantidad en específico ante el cuestionamiento de Aylin Mujica.

“Yo estoy haciendo un trabajo que me llena de orgullo, no hay nada de lo que me avergüence, son producciones super bien hechas”, finalizó Fernando Carillo.

