Fernando Carrillo confiesa que ha recibido propuestas indecorosas en su cuenta de OnlyFans | VIDEO

El polémico actor Fernando Carrillo no deja de ser noticia, pues a sus 57 años de edad se ha convertido en toda una estrella de OnlyFans. Y por ello el actor venezolano decidió hablar sobre cómo le está yendo en este proyecto.

Fernando dio a conocer que en su cuenta de OnlyFans ha recibido muchas propuestas, algunas de ellas indecorosas, incluso confesó que le hacen peticiones especiales que van desde fotografías hasta videos, así lo reveló a los medios de comunicación.

“OnlyFans me obliga a estar en mi mejor estafo físico y a no descuidarme, a poner fotos con calidad, no descuidada y que vaya acorde con mis principios”, indicó, comentando que su representante en Los Ángeles es quien administra su cuenta.

Carrillo se ha dado a conocer en meses recientes tras sus polémicas imágenes que ha publicado en redes sociales como las que se tomó en poca ropa en Cancún. En especial la de los pies, con lo que ha enamorado a sus seguidores.

Ante esto, precisó que “los pies es un fetiche importante para los fans, la ropa interior también”, dijo en torno a lo que sus seguidores quieren ver de él. Por lo tanto, sobre este tipo de contenidos es que girarán sus próximas sesiones.

Para rematar, Fernando señaló que María Gabriela, su pareja es la primera en animarlo a tomarse fotografías con mucha libertad y donde muestre más.

Luego de esto, indicó que con su pareja lleva una relación llena de pasión y propuestas de pareja, sumado a que cuando se trata de juegos eróticos él prefiere El Columpio en lugar de El Potro del amor.

También te puede interesar: