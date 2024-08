Mhoni Vidente le da su apoyo a Karime Pindter

Mhoni Vidente usó sus redes sociales para apoyar a su amiga, Karime Pindter, quien está nominada en ‘La Casa de los Famosos México 2’. Escribió en su cuenta de X, antes Twitter, “Todo mi apoyo a mi amiguis @karimepindter_ en la @LaCasaFamososMx #Mhonividente #8deAgosto”.

De esta forma, la conocida vidente se encargó de hacer un llamado a sus seguidores para que voten por Pindter.

Esta semana, son 13 los nominados en ‘La Casa de los Famosos México 2’. Los habitantes fueron acusados de hacer complot. ‘La Jefa’, la máxima autoridad del concurso, detectó que los miembros de la casa conversaron sobre sus estrategias y nominaron a las mismas personas.

Dicha acción derivó en sanción e incluso, Adrián Marcelo, el líder de la semana, perdió la inmunidad.

¿Cuán popular es Karime Pindter en ‘La Casa de los Famosos México’?

De momento, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’, es la participante más popular del concurso, de acuerdo a diversas encuestas.

Pindter llegó al concurso con la mentalidad de mostrar su verdadera personalidad y en estas dos semanas, ha demostrado ser una persona leal, graciosa y carismática.

Sin embargo, esta personalidad no es percibida dentro del programa de telerrealidad. Sus compañeros del Cuarto Tierra la catalogan de falsa, e incluso Ricardo Peralta, en el último posicionamiento, le dijo que no era una “persona orgánica”, dando a entender que no era real.

Sumado a eso, dejó claro que no existe ningún tipo de pacto entre ellos, ya que antes de entrar al concurso mantenían una relación de amistad.

La estrella de reality hizo equipo con Briggitte Bozzo, Arath De La Torre, Mario Bazares y Gala Montes y, de hecho, se creó el subgrupo ‘Las Chicasponedoras’, haciendo una analogía a ‘Las Chicas Superpoderosas’.

La amistad de las tres ha alegrado a los fans y en las redes sociales los usuarios le muestran su apoyo. Incluso, han aumentado su número de seguidores en redes sociales.

¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México?

De momento, Pindter lidera las nominaciones. En la encuesta de ‘La Comadrita’, Adrián Marcelo está en el primer lugar de las personas que podrían dejar el reality.

Entró siendo el más popular, pero todo lo que ha dicho lo están llevando a ser una de las personas menos queridas del programa de telerrealidad.