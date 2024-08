Arath de la Torre llama ‘Mártir’ a Adrián Marcelo, ¿por qué?

En una de las dinámicas grupales de ‘La Casa de los Famosos México 2’, Adrián Marcelo rompió en llanto y aseguró que sentía ansiedad por lo que estaba ocurriendo con el cuarto Mar y después de la cena de nominados, Arath de la Torre recordó ese momento y expresó que quería verse como “mártir”.

El comentario surgió después de que Mario Bazares, conocido como ‘Mayito’, comentó que Marcelo había tenido actitudes cuestionables dentro del reality show y podría salir eliminado.

“De posibilidades puede ser, pero igual también se puede ir un cab*ón fuerte, fuerte por comportamiento y actitud, puede ser también”, dijo.

Ante esto, Montes respondió “Sus lágrimas, ay no, yo me quería reír y el otro (imita a Adrián Marcelo llorando) porque Sabine quién sabe qué le dijo y el otro (llorando). Ay no mam**.

Después de eso, llegó la opinión de Arath y aseguró “Cómo mártir lo pusieron. Sabe, trae la colita entre las patas”.

¿Quién podría salir de ‘La Casa de los Famosos México 2’?

Para ‘Mayito’, otro famoso que podría salir de la casa es Potro por su forma de jugar. A pesar de tener experiencia en programas de este formato, su personalidad no suele encajar con lo que las personas quieren ver.

“Y Potro otro tanto porque también se ha dedicado a hacer bromas pesadas, no sé”, alegó el famoso.

Ante esta posibilidad, el conductor de ‘Hoy’ dudó y dijo que no cree que salgan de la casa ni Potro ni Marcelo Adrián.

Sobre este cuestionamiento, Bazares añadió que no existe enemigo ni grande, ni tampoco pequeño dentro de la casa de los famosos.

Esto, tomando en cuenta que el público es el que decide quiénes se van y quiénes se quedan.

El ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ ganará una suma de 4 millones de pesos. La persona que salió victoriosa en la primera temporada fue Wendy Guevara y después del show su carrera se impulsó, siendo una gran plataforma para mostrar su talento y obtener nuevos trabajos.