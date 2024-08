Adamari López confiesa qué fue lo más difícil de trabajar en ‘Hoy Día’

A poco más de un año de haber cerrado su ciclo en le programa matutino “Hoy Día”, la actriz y conductora Adamari López se sinceró como nunca antes sobre el otro lado de lo vivido durante la más de una década que laboró en la producción de Telemundo.

La boricua no dudó en abrir su corazón durante la más reciente transmisión del programa “Desiguales Todos Opinamos” en Youtube para recordar uno de los momentos más complicados que atravesó en esa temporada de su vida.

De acuerdo con su relato, a pesar de los buenos momentos que vivió con los famosos que conformaron el elenco, así como las oportunidades que recibió a nivel profesional, su labor dentro de dicho programa afectó un área de su vida que al día de hoy le pesa.

“Yo tenía la ventaja de tener la tarde libre, pero en la mañana, en los horarios que son las actividades de los niños, 8.30, 9 ó 10 de la mañana, yo estaba al aire del programa. La mayoría de las veces quien va es la mamá, a veces el papá iba, si no estaba trabajando. Pero yo casi nunca podía ir“, contó ante sus compañeras.

Ante esta situación, Adamari López buscaba alternativas que le permitieran estar presente en las actividades escolares de su hija y que así su pequeña Alaïa no pensara que no era su prioridad.

“Siempre veía a todos los papás que llegaban y yo no iba (…) Recuerdo el primer día que fui, ella solamente me miraba, se me acercaba, me tocaba“, contó conmovida la puertorriqueña.

Y aunque en un principio su salida del programa “Hoy Día” fue un golpe muy duro a nivel emocional y profesional, abrazó con emoción el cambio positivo que sus nuevo proyectos traían consigo a nivel personal: una convivencia mayor con la hija que comparte con Toni Costa.

Y vaya que lo ha logrado, pues a través de redes sociales se ha encargado de documentar las aventuras en las que se embarcan juntas, incluyendo viajes, actividades y celebraciones que realizan en familia.