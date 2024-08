Revelan la causa de muerte de la mujer hallada en la cinta de equipaje del aeropuerto de Chicago

Las autoridades informaron que la muerte de la mujer hallada dentro de la zona de recogida de equipajes de un aeropuerto de Chicago está siendo considerada un suicidio.

La mujer de 57 años, indentificada como Virginia Christine Vinton, de Waxhaw, Carolina del Norte, fue encontrada atrapada dentro de la maquinaria de la cinta transportadora de equipaje en el Aeropuerto Internacional O’Hare el jueves.

La oficina del médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento y la declaró un suicidio, según el Chicago Sun-Times.

La mujer entró al área restringida poco antes de las 2:30 am y llevaba chanclas. Fue encontrada enredada en el sistema de cinta transportadora utilizado para mover equipaje, según el departamento de bomberos.

Las imágenes de seguridad sólo la captaron caminando hacia el área, pero no mostraron cómo murió, de acuerdo con The Associated Press.

“Estaba intentando acceder a través de varios puntos. No están seguros de cuál era su motivo. Estaba intentando llegar a la zona segura del aeropuerto”, dijo una fuente al Chicago Sun-Times.

Supuestamente la mujer estaba en un área de la Terminal 5 a la que el público no puede acceder, pero su presencia allí no sería considerada una violación de seguridad, porque no tuvo lugar en un área de alta seguridad.

La mujer fue declarada muerta en la escena y se inició una investigación que todavía está en curso.

Scott Allen, portavoz del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dijo que un funcionario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional visitó el lugar y se enteró de que la mujer no era empleada del aeropuerto.

Sigue leyendo:

– Mujer de Wisconsin declarada culpable de envenenar a una amiga con gotas para los ojos

– Mujer de Wisconsin envenenaba el café de su marido con medicamentos de eutanasia animal

– Arrestan a una mujer en Dakota del Norte que envenenó a su novio hasta matarlo