Mujer muere tras quedar atrapada en cinta de equipaje en aeropuerto de Chicago

Los bomberos encontraron a una mujer muerta enredada en cinta de equipaje este jueves en un área no pública de procesamiento en el Aeropuerto Internacional O’Hare en Chicago, provocando una investigación.

Todo indica que la mujer quedó atrapada en la cinta transportadora, sobre un equipo que se utiliza para trasladar equipaje.

Según los primeros reportes, la identidad de la víctima no se ha dado a conocer, pero se trataría de una mujer de 57 años, quien supuestamente estaba en un área de la Terminal 5 a la que el público no puede acceder, pero su presencia allí no sería considerada una violación de seguridad, porque no tuvo lugar en un área de alta seguridad.

Larry Langford, portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, dijo que los bomberos fueron llamados al aeropuerto alrededor de las 7:45 am por un informe de una persona atrapada en una maquinaria utilizada para mover equipaje y luego descubrieron el cuerpo enredado en un sistema de cinta transportadora en una sala de equipaje.

Scott Allen, portavoz del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dijo que un funcionario de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional visitó el lugar y se enteró de que la mujer no era empleada del aeropuerto.

En tanto, la oficina de comunicaciones de la policía dijo inicialmente que la mujer fue descubierta a las 2:27 am, lo que generó confusión sobre por qué los bomberos y los paramédicos no llegaron hasta más de cinco horas después.

Después de consultar con el departamento de policía sobre el horario, Langford dijo que le dijeron que las imágenes de vigilancia muestran a la mujer caminando en la sala de equipajes a las 2:27 am.

Según La oficina forense del condado de Cook, donde se ubica Chicago, le realizará una autopsia mañana viernes para conocer la causa de su muerte, completa CBS.

Sigue leyendo:

– Mujer de Wisconsin declarada culpable de envenenar a una amiga con gotas para los ojos

– Mujer de Wisconsin envenenaba el café de su marido con medicamentos de eutanasia animal

– Arrestan a una mujer en Dakota del Norte que envenenó a su novio hasta matarlo