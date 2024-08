Canelo Álvarez sobre perder título FIB: “Voy a hacer lo que quiera”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez reiteró que hará lo que quiera y no lo que los organismos le ordenen después de haber sido despojado de su título por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y perder el estatus de indiscutido en 168 libras.

En una entrevista con el canal de YouTube Million Dollars Worth of Game, Canelo Álvarez explicó que se merece hacer lo que le venga en gana y dejó claro que los cinturones no convierten a un boxeador en una superestrella.

“Hay niveles. Hay estrellas y hay superestrellas. Ellas hacen el campeonato, no el campeonato las hace a ellas. ¿Quién es William Scull? Nunca he oído hablar de él. No voy a hacer lo que ellos (la FIB) quieran. Voy a hacer lo que quiera porque lo merezco, por todo lo que he hecho”, dijo.

Canelo Álvarez perdió el cinturón por no cumplir con sus obligaciones de campeón. Crédito: Anthony Vazquez | AP

Antes de que anunciara su pelea con Edgar Berlanga, Canelo Álvarez fue ordenado por la FIB a defender el título frente su retador obligatorio William Scull. Como el cubano no es conocido por los fanáticos y el mexicano tenía otros intereses, ambos llegaron a un acuerdo para que se hiciera a un lado.

Después de hacerse oficial el enfrentamiento con el puertorriqueño, la FIB ordenó despojar al tapatío por no cumplir con su obligación con Scull, quien ahora disputará contra Vladimir Shishkin el título vacante.

El campeón unificado de 168 libras dejó claro que nada se interpondrá en su camino y también que no le interesa perder los cinturones con tal de hacer lo que cree es correcto para su carrera. Esta fue la razón, David Benavídez prefirió ser obligatorio en 175 libras y no en la categoría que domina Canelo Álvarez, ya que tras tres años de espera no cree que recibirá la oportunidad.

Canelo Álvarez eligió a Edgar Berlanga pese a que el público quería la pelea con David Benavídez. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Aunque Berlanga es retador mandatorio en 168 y más conocido que Scull, Benavídez era el favorito del público para enfrentar al mexicano porque representa un verdadero peligro para su reinado. Escoger al boricua ha despertado una ola de críticas entre los fanáticos y algunos coinciden en que el tapatío tiene miedo de ser derrotado nuevamente.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya critica que vendan Canelo vs. Berlanga como México vs. Puerto Rico

· Canelo Álvarez y Edgar Berlanga prometen una gran pelea en septiembre

· FIB despojó oficialmente el título Supermediano a “Canelo” Álvarez