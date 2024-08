Biden destina $150 millones en lucha contra el cáncer

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden avanzan con un proyecto multianual de lucha contra el cáncer, el cual destina $150 millones adicionales.

La política “Cancer Moonshot” inició hace dos años y tiene como objetivo reducir la tasa de mortalidad por cáncer en los Estados Unidos al menos a la mitad, con un plan para prevenir más de cuatro millones de fallecimientos para 2047, pero también mejorar la experiencia de las personas afectadas por el cáncer.

Hoy en Nueva Orleans, el presidente y la primera dama anunciarán $150 millones de dólares en fondos de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H, por sus siglas en inglés), la cual es de reciente creación, para desarrollar tecnologías que permitan a los médicos realizar cirugías de extirpación de tumores más exitosas.

“Estos fondos apoyarán a investigadores de ocho equipos de todo el país que están desarrollando ideas innovadoras como parte del programa de Intervenciones Quirúrgicas de Precisión (PSI) de ARPA-H”, indicó la Casa Blanca.

En sus primeros dos años, la ARPA-H ha invertido más de $400 millones de dólares en distintos proyectos que ayudan en prevenir, detectar y tratar el cáncer.

La selección de los proyectos se realizó dependiendo los avances en las investigaciones, precisó en entrevista Luisana Pérez Fernández, asistente del Presidente y portavoz para medios hispanos de la Casa Blanca.

“Tiene mucho que ver con los trabajos que ya las universidades han estado haciendo”, dijo. “Por ejemplo, la Universidad John Hopkins, está invirtiendo en inventar nuevos microscopios para ayudar en la detección del cáncer, sobre todo en el tema de las células, obviamente son investigaciones que requieren tiempo”.

Acotó que la iniciativa de la Administración Biden busca lograr objetivos de largo aliento, “a futuro”, pero hay otras inversiones que han sido posibles a través ARPA-H.

“Una de las cosas más importantes de este proyecto es que se ha logrado la inversión de aproximadamente nueve millones de dólares en comunidades […] que muchas veces no han tenido recursos para poder descubrir un cáncer a tiempo, son comunidades que a lo mejor les falta información”, dijo Pérez Fernández. “A las comunidades tribales ha sido muy importante esta iniciativa porque muchas veces […] no recibían aquellas medicinas de alto costo. Gracias a esta, a esta iniciativa el Departamento de Salud, el Medicare y el Medicare pudo proponer una regla para que estas estas comunidades pudieran acceder [a medicamentos]”.

Un proyecto a distintos niveles

El presidente Biden y la primera dama, explicó Pérez Fernández, tienen un particular interés en el avance de esta política, debido a que el hijo del mandatario, Beau, murió a los 46 años a causa de un cáncer cerebral.

Tras anunciar su plan, la Administración Biden logró que el Congreso aprobara la creación en 2022 de ARPA-H, enfocada a varios proyectos que tendrán impacto positivo en todas las poblaciones, incluidas las latinas.

“Una alianza muy importante que se está haciendo es obviamente con Centro Nacional de Cáncer y los centros de cáncer que se encuentran en todo el país, para asegurarnos que las comunidades, incluyendo la comunidad latina, tenga acceso a cualquier tipo de tratamiento”, especificó Pérez Fernández.

La funcionaria indicó que la prevención es esencial en la lucha contra el cáncer, por lo que sugirió a los latinos mantenerse en contacto con sus médicos.

“Detectar temprano es una de las cosas más importantes en la lucha contra el cáncer”, indicó. “No soy doctora, pero lo que les puedo decir es que siempre [enfocarse en] la detección temprana y eso es parte del anuncio que se está haciendo hoy, que esa detección temprana ayude a la familia”.

Los proyectos contra el cáncer

El anuncio en Nuevo Orleans incluye proyectos en Dartmouth College (Hanover, NH), Johns Hopkins University (Baltimore, MD), Rice University (Houston, TX), Tulane University (New Orleans, LA), University of California, San Francisco (San Francisco, CA), University of Illinois Urbana-Champaign (Champaign, IL), University of Washington (Seattle, WA) y Cision Vision (Mountain View, CA).

“Estos proyectos están trabajando para mejorar aspectos clave de la experiencia quirúrgica, desde mejorar la capacidad de los cirujanos para visualizar estructuras importantes como vasos sanguíneos y nervios durante la cirugía, hasta desarrollar microscopios de última generación y tecnología de imágenes que los ayuden a eliminar todas las células cancerosas en una sola cirugía”, se indicó.

