Hispano herido tras ser atacado por abejas en el Condado de Riverside

Un hispano del Condado de Riverside sobrevivió a más de 200 picaduras de abejas en un ataque que sufrió en Jurupa Valley y en el que murieron dos de sus caballos.

Antonio Moreno fue víctima del ataque de las abejas la tarde del 9 de agosto cuando acudió, en compañía de su hijo de 12 años, a alimentar a sus caballos.

“Soy fuerte. Me podrían haber matado. El médico me dijo que es un milagro que esté vivo“, expresó a la cadena ABC el hombre hispano.

Moreno dijo que uno de los caballos estaba atado cuando su hijo le hizo la observación que una abeja estaba picando al animal, por lo que se acercó, lo desató y le pidió a su hijo que se alejara.

Sin embargo, momentos después, un enjambre de abejas descendió y comenzó a atacar al hombre hispano y a los dos caballos.

Moreno dijo que intentó huir hacia la calle con los caballos, pero las abejas los siguieron y continuaron picándolos.

El hispano mencionó que regresó a buscar a otros dos caballos que todavía se encontraban atados, pero fue imposible llegar a ellos.

“Todo empezó a cerrarse, se me cerró la garganta y sentí que el corazón me iba a explotar. Me dolía mucho el pecho, me dolía todo“, expresó.

Moreno fue rescatado por la dueña de la propiedad y su novio, quienes presenciaron el ataque. Entre ambos pudieron arrastrar al hombre hispano hasta su casa, a pesar de que también sufrieron varias picaduras de las abejas.

Instantes previos a que perdiera el conocimiento, Moreno alcanzó a comunicarse con su amigo Jorge Pinedo.

“Me dijo que trajera un remolque para poder sacar los caballos, así que acudí de inmediato para rescatar a los dos caballos”, dijo Pinedo.

Los bomberos del Condado de Riverside acudieron al lugar después de que los propietarios llamaron al 911.

Los rescatistas, con equipo de protección, intentaron salvar a los dos caballos rociándolos con espuma para intentar frenar el ataque de las abejas.

Uno de los equinos ya había sucumbido al veneno de las abejas, mientras que el otro todavía estaba vivo, pero pronto cayó al suelo y murió cuando los rescatistas intentaban colocarlo en un remolque.

Moreno y su hijo fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. El joven de 12 años no resultó gravemente herido por las abejas, pero Moreno se encontraba en estado crítico.

Según mencionó el propio hispano, le extrajeron más de 200 aguijones de abeja que tenía en la nuca y en los brazos; incluso, tuvieron que extraerle una abeja de una oreja.

“La gente debe prestar más atención y tener cuidado con las abejas porque pueden ser peligrosas“, dijo el hispano.

Moreno se recupera en casa del tremendo ataque de las abejas. En su cuello y brazos quedan las heridas que le dejaron los cientos de picaduras. Se enteró de que es alérgico a las abejas, por lo que necesitará llevar consigo un EpiPen.

En relación con lo que pudo haber provocado el ataque de las abejas, Moreno aseguró que no lo sabe. Desde hace dos años, las abejas viven bajo el cobertizo donde guarda la comida de sus caballos.

“Supongo que nunca les presté mucha atención porque nunca hicieron nada. Nunca les hicimos nada”, expresó Moreno.

