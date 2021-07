“Lo peor que he visto”: Policía retirado de Los Ángeles relata espantoso ataque de abejas en su patio trasero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un exoficial de la Policía de Los Ángeles y veterano de Vietnam vivió algunos de sus momentos más difíciles de la manera más inesperada: en su patio trasero al ser atacado por agresivas abejas en un dramático incidente ocurrido en la ciudad angelina de Diamond Bar.

Bob Ramos relató en una entrevista con el canal ABC7 el desafortunado ataque que le envió al hospital con más de 50 picaduras y que les costó la vida a dos perros de su hija que él estaba cuidando, razón por la que él rompió en llanto frente a la cámara.

Ramos dijo que escuchó que algo estaba pasando en su patio trasero la tarde del sábado y que al salir para averiguar descubrió que los dos perros de su hija – Maggie y Allie- estaban luchando por sobrevivir, con innumerables abejas encima de ellos. Las picaduras resultaron fatales.

“Es suficientemente malo si pierdes a un animal, pero si estás cuidando al animal de alguien más y resultan lastimados, te sientes aún más responsable”, dijo entre Ramos entre lágrimas hablando en su casa, en Diamond Bar.

Fue tanta la desesperación de los pequeños perros que incluso rompieron la malla de la puerta. Al menos, el perro de Ramos, Rolo, sobrevivió al ataque gracias a que es grande y tiene más pelo.

Al salir en auxilio de los perros, Ramos también empezó a ser atacado, y cuando su esposa vio que él no se encontraba bien, llamó a los bomberos.

Ramos dijo que la colmena de donde salieron las abejas estaba en la propiedad de su vecino y que fue derribada. Cree que por eso estaban tan agresivas.

“Es lo peor que he visto en mi vida. Era un enjambre, y estaban muy agresivas”, le confió al canal el hombre que trabajó en el LAPD por casi tres décadas.

“Estuve en Vietnam. Estuve en el departamento de Policía por 27 años. He visto muchas cosas. He visto muerte. No creo que haya visto nada tan aterrorizador”.