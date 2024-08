Sergi Roberto se despide como jugador del Barcelona en emotiva ceremonia

Sergi Roberto ha dejado de ser jugador del Fútbol Club Barcelona luego de haber llegado al club con 14 años de edad y ahora emprenderá un nuevo rumbo luego de haber sido el último capitán del equipo catalán y militar por un total de 16 temporadas en el primer equipo. El centrocampista integral se despidió este martes del club de su vida en el Auditori 1899, acompañado del actual presidente de la entidad culé, Joan Lapota.

Además, hicieron acto de presencia sus compañeros del equipo y también figuras, leyendas del Barcelona de la talla de Xavi Hernández, ex compañero y ex entrenador, Gerard Piqué, Carles Puyol, Juan Carlos Unzué y de las 25 copas, trofeos que ganó en su carrera de barcelonista.

Un jugador insignia y constitución para el Barcelona

El jugador, que ha sido un ejemplo a seguir como jugador del Fútbol Club Barcelona y en especial para lo que será la cantera azulgrana con un total de 373 partidos disputados en el primer equipo, debutó en el Santiago Bernabéu con 18 años de edad, en un partido de semifinal de la Champions League y fue el autor del milenario y legendario gol que puso punto y final a una de las remontadas más memorables de la Champions League ante el París Saint Germain de Francia.

Sergi Roberto habló desde el fondo de su corazón

“Gracias a todos, en estos años he visto como las leyendas del club se iban y ahora me toca a mí. He sido culé desde pequeño y he disfrutado cada momento del Barça como si fuera el último. Empecé en la antigua Masia y allí pasé los mejores años de mi vida, donde tengo los mejore amigos. La Masia es la esencia de este club. Desde que debuté he cumplido un sueño”.

Dicho esto, el jugador ya no pudo más en cuanto al cumulo de emociones, recuerdos, palabras, pensamientos, y cuando agradeció a toda la gente que le ayudó en sus inicios se rompió por la emoción, el llanto se hizo presente, y las palabras ya fueron difíciles de pronunciar, especialmente cuando dijo que “me hubiera gustado despedirme de la afición desde el campo” y cuando recordó a su madre, quien lamentablemente perdió su vida, víctima de la ELA. “Sin ti nunca hubiera llegado a hacer nada”. “Lo he dado todo por este club y ahora me toca ser un aficionado más”, continuó. Y acabó entre lágrimas.

Tras su alocución reconoció que este había sido el momento más rudo y difícil en su carrera como jugador profesional de fútbol: “mucho más que jugar ante un Camp Nou lleno, porque nunca me imaginé ni llegar a debutar con el primer equipo ni ser capitán del primer equipo siguiendo la estela de gente que eran mis ídolos. Ahora dejo el brazalete en buenas manos con Ter Stegen”.

Se despidió del Barcelona Sergi Roberto dejando en claro que “no olviden que La Masia es el corazón de este club. Aquí te tienen que echar. Hay que cumplir los sueños y si tienen los chicos un sueño, que luchen por ello y que tengan paciencia, que las oportunidades llegan. Respeten a los compañeros y ayuden. Tranquilidad, trabajo y esfuerzo”.,

