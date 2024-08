El 11 inicial del Barcelona para hoy en el Trofeo del Gamper ante el Mónaco

El Fútbol Club Barcelona estará recibiendo la visita del equipo de la Ligue 1 de Francia, el AS Mónaco, en partido que se estará llevando a cabo el día de hoy en las instalaciones del Estadi Olímpic Lluís Companys en lo que será la edición número 59 del Trofeo Joan Gamper.

Por segundo año consecutivo por las obras del nuevo estadio del Camp Nou, el club azulgrana estará dando el primer paso en lo que será la nueva temporada en Montjuic, donde el club catalán estará jugando los primeros meses de la competición de esta nueva campaña hasta lo que será la reinauguración parcial de lo que será la nueva casa del equipo culé.

Alta expectativa con los nuevos miembros del club

Todas las miradas estarán puestas sobre el nuevo fichaje del equipo, el jugador de la selección nacional de España, Dani Olmo, el gran fichaje del verano hasta la fecha para el Fútbol Club Barcelona. El oriundo de Terrassa, con el dorsal número 20 que antes usaba el ex capitán del equipo culé, Sergi Roberto, será la gran atracción del partido en contra del AS Mónaco, en lo que promete ser una noche llena de magia para el Barcelona, aunque, para su debut, deberá esperar un poco más ya que no forma parte de la convocatoria final del partido de hoy.

Dura prueba para Flick

El nuevo director técnico del equipo azulgrana, el entrenador alemán Hansi Flick, estará tomando el relevo de la leyenda catalana viviente Xavi Hernández, también se estará sentando por primera vez en el banquillo culé. El entrenador bávaro, que esta campaña tiene el reto de devolver al club a la senda del triunfo y con campeonatos, además, usará el marco del Trofeo Joan Gamper como un último banco de pruebas antes del estreno de la liga española, el cual será el venidero día sábado en la ciudad de Mestalla ante el Valencia.

ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARÇA

Así, Hansi Flick estará iniciando el partido contra el AS Mónaco con el siguiente 11 inicial: Ter Stegen en la portería; la línea defensiva será compuesta por Kounde, Christensen, Iñigo, Balde; el medio campo lo conformarán Casadó, Bernal; y la línea ofensiva estará con jugadores de la talla de Pau Víctor, Pablo Torre, Raphinha y Lewandowski como único hombre en el área rival.

