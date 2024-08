Belinda arremete contra quienes la critican por su historia con Nodal

Harta de ser pintada como “la villana” de sus historias de amor, la cantante Belinda emitió un contundente mensaje con el que desestimó los señalamientos negativos que ha recibido desde que anunció el fin de su compromiso con Christian Nodal.

En una controversial carta publicada a través del periódico mexicano ‘Reforma’, la famosa hizo alusión a su nuevo sencillo “La Mala” mientras se dio a la tarea de rechazar la ola de ataques de los que ha sido blanco a lo largo de su carrera, especialmente cuando se trata del ámbito amoroso.

“Es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan, no solo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti (…) Nadie te conoce lo suficiente como para llegar a decir por qué una relación falló o que cometiste un error al confiar en quien no debías“, expresó por medio de la publicación.

Belinda reveló lo que la inspiró a componer “La mala”, su nueva canción

Asimismo, Belinda lamentó que hoy en día las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo: “Cualquiera puede usar las redes y los medios para desprestigiar y asegurarse de que no tienes corazón o que no sientes”, añadió.

De acuerdo con la cantante española y naturalizada mexicana, para ella es importante que personas que se sientan identificadas con su historia escuchen su tema. “¿Quién tiene el derecho de hablar de tu reputación sin antes juzgar la de ellos mismos? Mi respuesta es: ¡Nadie!”, sentenció durante la entrevista.

Bajo esta misma tesitura, el periodista encargado de la publicación afirmó dentro que el tema “La Mala” Belinda “personaliza su sentir hacia el repudio recibido en redes tiempo atrás por su relación con el cantante Christian Nodal”.

Mientras tanto, la joven de 34 años reafirma que la mejor manera de expresar su sentir y contar su versión de la historia con el cantante de regional mexicano es a través de la música: “Tiene una letra muy poderosa y yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento (…) La gente piensa que tengo un hueco en el corazón, que soy mala, y yo digo: ‘¿de qué hablan?’, ni me conocen“, finalizó.