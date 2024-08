Raúl de Molina responde contundente a Fernando Carillo

Luego de mantener bajo perfil ante la polémica, el conductor Raúl de Molina usó el foro del programa “El Gordo y la Flaca” como escenario para enviar un contundente mensaje dirigido para el actor Fernando Carrillo, quien ha sido fuertemente criticado por su postura a favor del régimen de Nicolás Maduro en su país natal, Venezuela.

Fue durante la más reciente transmisión del show de Univision que el presentador cubano se pronunció sobre las recientes declaraciones que el venezolano emitió en su contra.

Y es que recordemos que, al igual que con Lili Estefan, Carrillo le dedicó unas palabras: “Raúl, eres un falta de respeto, tengo que decirte. Falta de respeto diciendo, uno, que me están pagando, dos, que debo tener problemas económicos. No, yo soy un hombre de convicción… a mí nadie me está pagando nada. A ti sí te está pagando Univision para que des la línea editorial de Univision que es atacarme a mí, a Venezuela, inventar y decir mentiras, decir que aquí están matando a gente, ¡mentira!“, dijo el histrión hace algunos días.

Por su parte, Raúl De Molina optó por contestar a través de un relato en el que recordó sus visitas a Venezuela durante los inicios de su carrera como comunicador para cubrir eventos como el lanzamiento de la telenovela Kassandra hasta los Miss Venezuela. Además, incluyó algunas fotografías en las que se aprecia a un Venezuela que él calificó como “segura y próspera” en ese entonces.

A la par de esa apertura del baúl de los recuerdos, el compañero de escena de Lili Estefan reprobó que Fernando Carrillo “demérito” la opinión de los demás excusándose a través de un discurso de falta de empatía.

“Sé exactamente lo que está pasando allí, sé que se robaron las elecciones… Tú tienes el derecho a pensar lo que quieras pero, para que sepas, has hecho la decisión equivocada porque estás con un dictador. Te confundiste con todo lo que dijiste“, expresó sin De Molina, sin miedo al qué dirán.