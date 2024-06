Raúl de Molina lanza su opinión sobre el noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La noticia sobre el inesperado romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar no solo tomó por sorpresa al público, también a una que otra personalidad del mundo del entretenimiento. Tal fue el caso del conductor Raúl de Molina, quien no dudó en compartir su opinión al respecto frente a sus compañeras de escena, Lili Estefan y Clarissa Molina.

En un video compartido a través del perfil de Instagram oficial del programa, el comunicador respondió al cuestionamiento de “La Flaca” con respecto al nuevo amorío del mexicano: “¿Raúl de Molina por qué tú dices que es mentira esa relación?”.

De acuerdo con el cubano, este se trataría de un romance con un fin publicitario, orquestado por sus equipos: “Él se peleó con su novia hace dos semanas. Ángela Aguilar no es el tipo de mujer con que ha salido antes Christian Nodal. No es Belinda, no es la otra chica que tenía, no tiene el look… Es una muchacha tranquila. Esto yo creo que lo están haciendo por publicidad, no para Christian Nodal pero para Ángela Aguilar“, expuso.

Otro de los detalles que sería un indicador para Raúl de Molina fue el hecho de que Nodal y Aguilar hicieran su noviazgo oficial por medio de una exclusiva, algo fuera de lo común para ambos artistas.

“Dentro de pronto los vas a ver por Italia juntos besándose en un bote, los vas a ver viajando y eso se lo van a dar en exclusiva a Hola!“, dijo contundente ante las miradas curiosas de Lili Estefan y Clarissa Molina.

Las declaraciones del famoso surgen a solo unos días de que Christian Nodal saliera a defender su historia de amor con la hija de Pepe Aguilar con un audiovisual que salió a la luz desde su cuenta de Instagram.

“Me encuentro viviendo una etapa preciosa, con una mujer que amo. Con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando“, expresó el intérprete de ‘Botella tras botella’ ante sus millones de seguidores.

Seguir leyendo:

• Raúl de Molina habla sobre su molestia con productor de El Gordo y la Flaca: “Me llamaron la atención”

• Raúl De Molina arremete contra la producción de “El Gordo y la Flaca” en pleno programa

• Raúl de Molina muestra en video el apartamento que Marc Anthony vende y nadie quiere comprar