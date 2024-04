Raúl de Molina habla sobre su molestia con productor de El Gordo y la Flaca: “Me llamaron la atención”

Hace algunas semanas, el nombre del presentador de televisión Raúl De Molina se convirtió en el tema de conversación en redes sociales por lanzar una fuerte crítica hacia el productor de “El Gordo y la Flaca” en pleno programa en vivo. ¿La razón? Haber cortado una de sus intervenciones en vivo.

“De verdad que no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas hagan aquí, porque si yo fuera un productor nunca en mi vida se me ocurriría eso“, expresó molesto el cubano en ese entonces.

Semanas después de este incidente, Raúl De Molina ha decidido romper el silencio ante la polémica en el podcast de Rodner Figueroa, ‘Cara a cara con Rodner’, argumentando que ese tipo de comportamiento por parte de la producción no hubiera existido contra otros comunicadores.

“Estoy cansado de que viene un productor y yo estoy hablando de algo importante y el hombre me corta sin decirme nada. Y eso no se lo harían a Jorge Ramos, que lo respeto muchísimo, pero no creo que se lo harían a él; no creo que se lo hacían a Don Francisco, ¿por qué me lo hacen a mí?“, cuestionó.

Dentro de su relato también reveló haber recibido una llamada de atención por parte de Univision: “Yo le digo muchas veces a los productores del programa ‘oye, tienen que entender que este programa fue para yo y Lili hablar, esto es lo que le dio los ratings y lo que fue el show’”, continuó. “Y ahora quieren meter 20 noticias en el programa que ya vieron en otros programas y no creo que es lo normal que deben de hacer”.

A pesar de ello, Raúl De Molina confesó seguir enfocado en su propio camino y manteniendo la esencia que lo ha llevado a seguir formando parte de “El Gordo y la Flaca” tras 26 años al aire: “Yo hago mi trabajo lo mejor posible, le digo a la gente la verdad y yo creo que eso es lo importante. Yo no estoy cambiando de la manera que yo soy cuando yo salgo en televisión, yo no estoy actuando de ninguna manera. Yo soy como soy“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Raúl De Molina arremete contra la producción de “El Gordo y la Flaca” en pleno programa

• El Gordo y La Flaca enfrenta fuertes críticas por recibir al hijo de Griselda Blanco

• Sofía Vergara se reconcilia con Raúl de Molina: “Tú siempre me has dado muy duro a mí”