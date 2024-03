Raúl De Molina arremete contra la producción de “El Gordo y la Flaca” en pleno programa

Vaya descontento se llevó el conductor cubano Raúl De Molina durante una de las más recientes transmisiones del programa que conduce junto a Lili Estefan a través de la señal de Univision, “El Gordo y la Flaca“.

Y es que el comunicador no se quedó callado luego de ser interrumpido con un inesperado corte a comerciales mientras compartía su punto de vista ante una de las notas presentadas en el programa de espectáculos.

Sería tras esta intervención que Raúl De Molina decidió emitir un contundente mensaje en el que cargó contra el productor del show, Juan Espinoza, también conocido como “Carlitos El Productor”.

“Me quitan del aire mientras estoy hablando y me parece triste que este show, que fue creado para mí y para Lili hace 25 años, y que se trata de lo que nosotros hablamos, venga un productor que empezó aquí hace tres o cuatro años, que no tiene la menor idea de lo que es ‘El Gordo y la Flaca’, me corte”, dijo molesto.

“Que a una persona que lleva 30 años en el aire le cortes en el medio de él estar hablando de algo y se vaya a comerciales porque quiera meter 20 historias para que uno no pueda hablar. No lo entiendo“, añadió el famoso durante la transmisión del show de espectáculos.

“Después se quejan de cómo le va a los programas. De verdad que no entiendo la falta de respeto que dejan que estas personas hagan aquí, porque si yo fuera un productor nunca en mi vida se me ocurriría eso“, continuó mientras Lili Estefan intenta disipar la tensión del momento.

“Rau, pero a lo mejor te lo hicieron como un chiste”, razonó la cubana ante la molestia de su compañero. “No, no como un chiste porque ya me lo han hecho varias veces como para ser un chiste (…) No, no creo que fuera un chiste. Si fuera yo el que está a cargo del show lo sacaba ahora mismo“, añadió.

A pesar del revuelo que ha causado en redes sociales este altercado, hasta el momento el presentador Raúl de Molina y la producción de “El Gordo y la Flaca” no han hecho más comentarios al respecto.

