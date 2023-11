Raúl de Molina se ausenta de ‘El Gordo y La Flaca’ por fuertes problemas de salud

Por más de dos décadas, Lili Estefan y Raúl de Molina han entrado a los hogares de millones de personas a través de ‘El Gordo y La Flaca’, por lo que no es sorpresa que las alarmas se encendieran entre sus seguidores al darse cuenta de la ausencia del cubano.

Y es que desde hace algunos días, Estefan ha tenido que conducir dicho programa en compañía de Clarissa Molina. Como era de esperarse, los cuestionamientos sobre la razón detrás de su ausencia no se hicieron esperar.

De acuerdo con Raúl de Molina, ha tenido que darse un “descanso obligado” debido a problemas de salud que le han impedido recuperar su voz.

“Me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien. Me empezó ayer en la mañana. No es covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado covid todavía. No sé lo que es. Pero ahora tengo como voz de locutor de radio“, es la explicación que el famoso dio el pasado lunes al inicio del show.

Todo parece indicar que dichos síntomas han persistido y ha decidido quedarse en casa para evitar contagiar al resto de su equipo de trabajo, así lo dejaron saber las conductoras recientemente.

“Rauli te queremos, envió un mensajito y la verdad que se escucha súper mal (…) Así que mejórate que te extrañamos aquí”, expresó Clarissa Molina, quien ha tomado su lugar en el programa.

Por su parte, su gran amiga y compañera Lili Estefan explicó que “es lo único que nosotros tenemos que tener voz para poder trabajar acá. Las otras cosas más o menos se pueden resolver, pero si no tenemos voz no podemos hacer el show“, finalizó.

