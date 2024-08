Laura Bozzo le dijo de todo a Ninel Conde 

Cuando se trata de compartir su opinión sin importar el “qué dirán”, la conductora de televisión Laura Bozzo es experta. Prueba de ello es su más reciente encuentro con la prensa, donde no solo confesó que está lista para someterse a unos arreglitos para potencializar su apariencia, también despotricó contra Ninel Conde y los supuestos procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

En esta ocasión, la conductora de “Laura en América” fue abordada por la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la ciudad de México y al ser cuestionada sobre su salud, aprovechó para bromear asegurando que su único problema es “la cara de momia que tengo”.

Por esta razón ha decidido someterse a un procedimiento estético que narró durante la entrevista: “Me voy a jalar con hilos la cara”, detalló.

Sin embargo, al hablar sobre arreglitos en el rostro, la conversación no tardó en dirigirse hacia la denominada “bombón asesino, Ninel Conde, a quien Laura Bozzo ha usado como ejemplo de “excesos” gracias a los cambios a los que se ha sometido.

“A mí sí ese tipo de cirugías que te cambian la cara así como lo ha hecho ella, se ve regia y todo, pero a mí no me gusta. Yo no quiero parecer de 30 años“, declaró ante las cámaras del programa “La Mesa Caliente”.

Esta no es la primera vez que la famosa lanza comentarios de este tipo con respecto a Ninel, pues recordemos que en el año 2022 acaparó los titulares al llamarla “momia”.

“El otro día vi a Ninel Conde, ¡Dios mío! ¡Por favor! ¿Qué le pasó a esa mujer? No sé cuantas veces la han metido en la clínica. A ver de cara parece una momia“, declaró durante su estancia en la segunda edición del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”.