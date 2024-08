Agregar limón al té aumenta sus propiedades antioxidantes: por qué

Recientemente, una taza de té se ha convertido en mucho más que un simple consuelo para el dolor de garganta o un ritual cotidiano para los amantes de esta infusión. Diversos estudios han revelado que el té no solo es una bebida agradable, sino también una fuente significativa de beneficios para la salud.

Con una gran cantidad de antioxidantes, el té puede ayudar a combatir la inflamación, mejorar la digestión y promover la salud del corazón y el intestino. Estos antioxidantes son compuestos que reducen la oxidación en el cuerpo y eliminan los radicales libres, responsables de la aparición de diversas enfermedades a largo plazo.

Aunque el té ya contiene antioxidantes de manera natural, los expertos en nutrición han descubierto un ingrediente clave que puede potenciar aún más estos beneficios: el jugo de limón. Este cítrico no solo preserva los antioxidantes del té, sino que también aumenta su eficacia.

Un estudio reciente analizó el impacto del jugo de limón en el té mate, una infusión comúnmente conocida como yerba mate. Los resultados mostraron que agregar jugo de limón y refrigerar el té aumentaba la actividad antioxidante. Además, los participantes del estudio afirmaron que preferían el sabor del té preparado con limón en comparación con el té solo.

Este hallazgo ya que investigaciones anteriores habían demostrado que el ácido ascórbico, comúnmente conocido como vitamina C y presente en el limón, también aumentaba la capacidad antioxidante tanto del té verde como del té negro. Según Patricia Bannan, autora de From Burnout to Balance y experta en nutrición, agregar limón al té actúa como un conservante natural para los antioxidantes, manteniéndolos estables y más fáciles de absorber por el cuerpo.

La estabilidad de las catequinas, un tipo de antioxidante presente en el té, es crucial durante la digestión

Como explica el Dr. Taylor Wallace, científico de la alimentación y profesor en la Universidad George Mason, las catequinas tienden a ser inestables en ambientes no ácidos, como el intestino delgado. Sin embargo, la vitamina C y los jugos cítricos como el limón interactúan con las catequinas para evitar su degradación. De esta manera, al añadir jugo de limón al té, se preservan estos compuestos beneficiosos y, al mismo tiempo, se añade un extra de vitamina C a la dieta.

Para maximizar los beneficios del limón en el té, los expertos recomiendan utilizar jugo de limón fresco, que contiene los niveles más altos de vitamina C. También sugieren mantener la temperatura del té por debajo de los 71 grados Celsius (160 grados Fahrenheit) para preservar tanto los antioxidantes como la vitamina C del limón. Además, es preferible agregar el jugo de limón una vez que el té se haya enfriado un poco, ya que esto ayuda a conservar mejor los antioxidantes para que puedan cumplir su función en el cuerpo.

Otro consejo importante es evitar añadir leche al té. Las investigaciones han demostrado que la leche puede alterar la capacidad antioxidante del té, disminuyendo sus beneficios. En su lugar, los nutricionistas recomiendan sustituir la leche por limón, especialmente si se busca aprovechar al máximo los efectos saludables del té.

Para quienes disfrutan de las bebidas frías, el té helado con un chorrito de limón puede ser una opción refrescante y saludable. Patricia Bannan sugiere experimentar con té helado y limón, o añadir un toque de miel para un dulzor extra. Una receta popular es el té helado de menta y jazmín verde con limón, una bebida ideal para los días calurosos. Para quienes prefieren las bebidas calientes, el té verde con miel y rodajas de limón puede ser una excelente manera de incorporar antioxidantes en su rutina diaria.

El té también puede ser utilizado de formas creativas en la cocina. Por ejemplo, la nutricionista y chef Abbie Gellman recomienda incorporar té seco en la masa de un pastel y acompañarlo con un glaseado de limón. Además, las hojas de té secas pueden añadirse a una ensalada para darle un toque único, junto con un chorrito de limón para intensificar los sabores.

Otra opción interesante es usar el té frío como líquido en diversas recetas, como en la avena o en batidos. De esta manera, se puede aprovechar la riqueza antioxidante del té de una manera diferente y nutritiva. El té especialmente cuando se combina con jugo de limón, es una bebida versátil y saludable que puede ofrecer numerosos beneficios para el bienestar. Ya sea en su forma caliente o fría, incorporar esta combinación en la dieta diaria puede ser una forma simple y efectiva de mejorar la salud general.

