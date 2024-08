Cuauhtémoc Blanco en contra de la Liga MX por no mostrar seriedad para competir en la Leagues Cup

Para Cuauhtémoc Blanco, exfigura del América y de la selección de México no paso desapercibida la pobre exhibición que dieron los equipos de la Liga MX en la edición 2024 de la Leagues Cup, en donde solo dos equipos de México alcanzaron los cuartos de final y el resto se fueron por la puerta de atrás.

Blanco mostró su desacuerdo porque equipos como Cruz Azul, Pumas, Monterrey, Tigres, Toluca, Chivas, entre otros, utilizaron el torneo para foguear jugadores, en algo positivo, pero que no era la prioridad, sino demostrar que la Liga MX tiene todavía dominio sobre los equipos de la Major League Soccer (MLS).

The road to the championship gets tougher—Quarterfinals action starts today! 🏆😎#LeaguesCup2024 pic.twitter.com/VByDKzsGTK — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 17, 2024

En entrevista con el canal deportivo ESPN, Blanco destacó que: “Yo pienso que es falta de seriedad, porque en estos torneos meten muchos chavos y al mismo tiempo es bueno porque hay oportunidad para verlos, pero la Liga MX ha hecho las cosas mal en este torneo porque no lo están tomando con seriedad”.

Blanco destacó que:”Los jugadores jóvenes que aparecieron son de las cosas buenas, pero realmente los equipos mexicanos debieron asumir con mayor seriedad este evento, no es posible que equipos de menor nivel o una estructura inferior hayan superado a los equipos de la Liga MX:

Por otra parte, el mexicano decidió aprovechar el espacio para aplaudir el trabajo de América, debido a que es uno de los equipos nacionales que sigue con vida y con amplias posibilidades de meterse en la final y ganar.

Cuauhtémoc no desaprovechó la oportunidad para destacar el trabajo y actitud que ha mostrado el América en el torneo de la Leagues Cup, que no obstante no haber tenido el mismo camino que los demás equipos, sino a partir de los 16 vos y no obstante que pasaron problemas, al final de cuentas salieron avantes y están en cuartos de final.

Para Blanco no pasaron desapercibidas derrotas como la de Pumas 4-0 con el Seattle Sounders o la eliminación de Tigres, Chivas y Monterrey, “lo cual no debería pasar”.

Al respecto, Blanco expuso que: “El único que lo toma con seriedad me parece que es el América, pero son cosas que se hacen entre directivos para hacer negocios a nivel de Estados Unidos”.

El exdelantero del América habló con autoridad respecto a la rivalidad entre equipos de la Liga MX y de la MLS, después de que al inicio de este nuevo milenio jugó para el Chicago Fire con actuaciones memorables, convirtiéndose en uno de los jugadores extranjeros más destacados de esa Liga en la temporada 2007 y 2008.

Inclusive en esa época recibió una suspensión de dos años por las autoridades de la US Open Cup al agredir a un elemento del staff del equipo DC United. Dicha sanción no le afectó en su paso por la MLS, ya que el partido fue regido por la US Open Cup y la sanción no tuve injerencia en la Major League Soccer.

MAKE THAT FOUR-NIL. pic.twitter.com/46UmqIm9in — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 13, 2024

