¿Demandará Ángela Aguilar por la frase “Fan de su relación”?

Parece que Ángela Aguilar no aguanta más las burlas con respecto a su relación con Christian Nodal, o al menos ese es el último rumor sobre la hija de Pepe Aguilar.

Un supuesto mensaje publicado por la intérprete de “Mis amigas las flores” da a entender que no soportará más tonterías y mofas sobre ella y su relación con Christian Aguilar, a través de la frase “Fan de su relación”. En el supuesto texto, ella anuncia que registrará la frase para que cualquiera que la use sin su permiso enfrente consecuencias legales.

No se ha confirmado la veracidad del contenido, ya que no se ha determinado si fue filtrado, si ella lo escribió y lo publicó para luego eliminarlo, o si simplemente es un rumor en circulación. Sin embargo, varios medios de chismes y canales como “Siéntese Quién Pueda” han publicado el tuit que dice: “Les informo a todos que voy a patentar la frase: “Fan de su relación”, para que todo aquel que la use sin mi permiso recibirá una demanda millonaria, porque ya estoy harta de todos esos comentarios negativos hacia mi persona, cuando yo no hice nada malo, así que avisados están“.

Aunque varios aún están en duda sobre la veracidad del mensaje, los internautas no dejaron de comentar y dar su punto de vista, si fuese que Ángela realmente escribió el texto.

“Y la de voy a a ser tia?? Esa si la podemos decir Angelita??? Jajajajaj”, “FAN DE SU RELACIÓN AMAAAAAAARRRR 😂😂😂😂”, “¿Y ahora tendremos que pagarle? 😱 ¡EL DESCAROOOOO! 😂 #MasClaroImposible“, “No hiciste nada malo solo opinar de la relación de tu futuro marido…… Que cosas😂😂😂”, fieron algunas de las opiniones de los usuarios de Instagram en el perfil de “Siéntese Quién Pueda”.

¿De dónde salió la frase “Fan de su relación”?

Ángela Aguilar supuestamente dejó un comentario que ha vuelto a captar la atención de las redes sociales: “Fan de su relación 🥰🫀”, publicado en una foto de Instagram de Christian Nodal y Cazzu, la cual data de hace más de 79 semanas, cuando la pareja aún estaba junta.

Este comentario, realizado por la hija cantante, ha cobrado nuevo interés tras confirmarse que Ángela y Nodal están actualmente en una relación. La revelación ha desencadenado especulaciones entre los fanáticos sobre el momento exacto en que Cazzu y Nodal terminaron su noviazgo y cuando los mexicanos iniciaron su romance. El comentario de Ángela en la foto ha sido objeto de intenso escrutinio.

Desde entonces, “Fan de su relación” se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana en redes sociales, apareciendo en memes y en debates sobre otras parejas célebres.

¿Esa frase si la dijo Ángela?

La revelación de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha desatado una tormenta en redes sociales desde junio, cuando se supo que estaban juntos.

Una controversia en particular ha captado la atención: un supuesto comentario de Aguilar que decía “Fan de su relación” en una publicación de Instagram de Nodal y Cazzu. La especulación en torno a este comentario se intensificó tras confirmarse el romance entre Aguilar y Nodal, quien había terminó su relación con Cazzu pocos meses después del nacimiento de su hija y poco tiempo antes de anunciar su relación con Aguilar.

Los internautas están divididos

Esta situación ha generado una ola de críticas, burlas y memes, con algunos defendiendo a Aguilar y otros cuestionando su conducta. Diversos usuarios en X (anteriormente Twitter) han salido para desmentir la autenticidad de este comentario. Según las investigaciones, la imagen y la frase atribuidas a Aguilar no coinciden con las fechas ni con las publicaciones reales.

La foto en la que supuestamente se hizo el comentario era en realidad una historia de Instagram reciente, no una publicación de hace 79 semanas, como se había afirmado en junio. Además, se ha revelado que la foto de perfil utilizada en el montaje proviene de un video de “Premios lo Nuestro” del año 2022, y no es una imagen que Aguilar haya usado en sus redes sociales.

A pesar de la información, ni Ángela Aguilar ni su equipo han emitido comentarios oficiales sobre el asunto. No hay evidencia concluyente que confirme la veracidad total de la nueva información que ha surgido en redes sociales, y la polémica continúa, con la comunidad en línea dividida sobre el impacto de estos rumores en la imagen pública de Aguilar.

