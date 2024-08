Los penales matan las ilusiones de Mazatlán en la Leagues Cup al caer con Philadelphia Union 4-3

Los Cañoneros de Mazatlán volvieron a escribir una página negra más para la Liga MX en la edición 2024 de la Leagues Cup al caer en penales 4-3 con el Philadelphia Union en un duelo donde el cuadro mexicano no pudo cristalizar su mejoría futbolística con una victoria importante para su corta historia en el fútbol de México.

Por los hechos, en el partido Mazatlán merecía mejor suerte por la forma que asumió el encuentro después de verse abajo en el marcador, pero su principal falla fue no aprovechar la superioridad en la cancha por una expulsión de los locales, y se fueron hasta los penales, donde no hubo buen tino.

Sin duda el hecho de no aprovechar el hombre de más le costó caro a los mazatlecos, por lo cual tuvieron que jugarse la vida en la serie de penales y al final no pudieron asumir esta responsabilidad en un mal que históricamente ha perseguido el destino de los equipos de México.

En el primer tiempo sobre la cancha del Subaru Park los Cañoneros tuvieron mejor desempeño, el Philadelphia atacó poco hasta la parte final, y Mazatlán FC tuvo para abrir el marcador, pero realmente el equipo local fue quien mandó el primer aviso al minuto 4 cuando Quinn Sullivan se encontró con el balón, le pegó sin ángulo y lo puso por la parte lateral de la red.

Después respondió Edgar Yoel Bárcenas y al minuto 7 intentó con un disparo por un costado, misma suerte de Jesús Escoboza a los 30 minutos, en las primeras opciones claras de los Cañoneros.

Pero dentro de la problemática de Mazatlán, la suerte pareció cambiar para el cuadro de la Liga MX cuando fue expulsado al minuto 41 Tai Baribo por una inexistente agresión sobre Roberto Meraz, el árbitro, Selvin Brown, tardó cinco minutos en revisar el VAR y al final le quitó la roja, pero le sacó doble amarilla y lo mandó a las regaderas, en una vergüenza para la organización de la Leagues Cup.

Philadelphia puso el 1-0 en los pies de Mikael Uhre, que anotó al 45’ por arriba de Daniel Gutiérrez, tras ganar por velocidad tras un pase filtrado de Jack McGlynn y con eso puso contra la pared a los mexicanos.

Incluso Brian Colula se quedó a nada del empate al disparar por un lado un balón que bajó con el pecho y le pegó de aire. Uhre le sacó otro susto al Mazatlán al ganar por velocidad, y frente a Gutiérrez perdió un tiempo, aún así disparó y le rechazó Luis Gustavo Sánchez al 47’.

Los Cañoneros lograron empatar al 58’ cuando cobraron en corto un tiro libre, Ramiro Árciga metió el centro y encontró a Escoboza, que no falló y de cabeza puso el 1-1. El empate no desanimó a los locales y al 67’, Dániel Gazdag intentó desviar un balón en el área que no tuvo éxito, y al 71’ Kai Wagner disparó y le atajó Gutiérrez.

En la parte final del encuentro, los Cañoneros se quedaron a nada del triunfo ya que al 86’ Facundo Ezequiel Almada remató de cabeza, le desvió Andre Blake y el balón terminó en el travesaño. En el rebote hubo una serie de disparos desviados. Siguieron los minutos y no hubo más goles, por lo que el pase a Semifinales se definió en la tanda de penales.

Así se tiraron los penales

Los Cañoneros iniciaron los disparos con Josué Colman, quien falló frente a Blake; José Andrés Martínez anotó para darle la ventaja a los de la MLS.

Le siguieron por Mazatlán y anotó el Chabelo Árciga; Eduardo Torres falló contra Blake, lo que marcó mucho a favor de los locales. Escoboza y Raúl Camacho hicieron válido el cobro.

Por el cuadro norteamericano, Philadelphia cobraron de buena forma Jack Elliott, Damion Lowe; sin embargo, falló Samuel Adeniran cuando tenía el pase en sus pies lo puso en el palo. Fue cuando todo quedó en el venezolano, Jesús Bueno, que anotó para darle el pase al Philadelphia Union.

