Conductor escapa tras atropellar a hispana en Los Ángeles

Una hispana de 27 años falleció atropellada por un conductor que es buscado por la policía después de que escapó tras el percance, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El fatal atropello ocurrió aproximadamente a las 7:00 p.m. del 16 de agosto en la intersección de Victory Boulevard y Beck Avenue, en el área de North Hollywood.

LAPD News: NR24236jc Fatal Hit-and-Run Leaves Pedestrian Dead pic.twitter.com/E2eqRg09aC — LAPD PIO (@LAPDPIO) August 17, 2024

Las autoridades dijeron que la víctima, identificada por sus familiares como Leyda Medina, estaba corriendo y cruzaba por un paso marcado para peatones cuando fue atropellada por un Toyota Corolla, vehículo que viajaba hacia el oeste por Victory Boulevard.

Los servicios de paramédicos atendieron a la mujer y la trasladaron a un hospital local, donde falleció más tarde.

Más tarde, las autoridades encontraron el Toyota Corolla abandonado junto a la acera en Victory Boulevard, al este de Troost Avenue.

Hasta la mañana de este domingo, el LAPD no tenía una descripción detallada del sospechoso y únicamente dijo que se trataba de un hombre de unos 50 años, sujeto que escapó del lugar a pie sin identificarse ni prestar ayuda a la víctima, algo que exige la ley.

Los familiares dijeron que Leyda estaba entrenando en su ruta habitual para participar en una competencia de 3 millas. Su esposo, Kevin Medina, dijo que supo el momento en que algo no estaba bien aquella noche.

“Cada vez que salía a correr siempre me decía que la llamara en una hora si no tenía noticias de ella. Había pasado una hora y la llamé la primera vez, pero no contestó, lo que hizo sonar la alarma porque siempre contestaba“, dijo Kevin a la cadena KTLA.

“Entonces, salí para intentar ver si probablemente estaba de regreso. Tal vez no podía escuchar su teléfono porque estaba corriendo. La segunda llamada fue cuando respondió un miembro del personal del hospital“, agregó.

Los seres queridos de Leyda dijeron, en un comunicado, que no solo era una esposa amorosa, sino también una hija, tía y amiga increíble.

“Le encantaba todo lo relacionado con Halloween, correr, peinarse y maquillarse. Mientras su familia está de luto, buscan la ayuda de la comunidad para identificar al conductor responsable de este acto sin sentido. Si alguien fue testigo del incidente, por favor, que se presente”, agregó la familia.

Amistades crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones que les permita a la familia Medina cubrir los pagos de los gastos médicos y funerarios de Leyda.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de $50,000 dólares por información que permita identificar al conductor responsable del fatal atropello en North Hollywood.

Se solicitó que si alguna persona tiene información que pudiera ayudar en la investigación de este incidente de atropello y fuga, que se comunique al Departamento de Policía de Los Ángeles al 818-644-8028 o al 877-527-3247.

Si se desea presentar una denuncia de forma anónima, lo puede hacer en LA Regional Crime Stoppers al 800-222-8477, o vía Internet, en su sitio web, en este enlace.

