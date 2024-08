Plan para erradicar campamentos de indigentes en Long Beach

A partir de esta semana, la ciudad de Long Beach comienza con el plan para erradicar los campamentos de personas sin hogar a casi un mes de que el gobernador de California, Gavin Newsom, diera la instrucción a todos los condados del estado para el retiro de los indigentes de las calles.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, dijo a la cadena KTLA que la ciudad no quería apresurar las acciones, pero reconoció que ya es momento para actuar.

Richardson mencionó que se tomaron un tiempo porque entendían plenamente lo delicado que representa este tipo de acciones para los residentes, pero ya se necesitaba iniciar debido a la crónica situación en que se encuentran algunos de los campamentos.

Las autoridades de Long Beach esperaron poco menos de un mes para iniciar con el operativo de campamentos de personas sin hogar luego de la orden ejecutiva del 25 de julio que emitió Newsom, en la que pide a gobiernos locales a abordar el problema de los indigentes.

Newsom marcó pautas sobre los procesos que incluyen la limpieza de campamentos de personas sin hogar y la ayuda a la población que no tiene vivienda para que tengan algunas opciones.

Semanas después de emitir la orden ejecutiva, Newsom manifestó su profunda frustración por la falta de acciones para desmantelar los campamentos por parte de algunos gobiernos locales.

Incluso, el gobernador demócrata amenazó con retener fondos a las ciudades que no desmantelen los campamentos de indigentes.

Sigue leyendo: Defensores de las personas sin hogar critican la decisión de la Corte Suprema de mantener la prohibición de dormir en la calle

“Necesitamos que el gobierno local dé un paso adelante. Esto es una crisis”, expresó el gobernador Newsom el 8 de agosto.

“¿Los miles de millones de dólares de apoyos sin precedentes del estado? No me interesa brindar ese apoyo y no ver los resultados. Soy contribuyente, no solo el gobernador. No es complicado. Enviamos ese dinero a los condados que estén demostrando resultados”, agrego Newsom.

La orden ejecutiva de Newsom contra los campamentos de indigentes ocurre después de un fallo de la Corte Suprema que permitió a los gobiernos criminalizar la “campada pública” o dormir en en la vía pública.

Sigue leyendo: Bombero resulta herido tras explosión en incendio de campamento de indigentes en Los Ángeles

En un memorando publicado la semana pasada, los funcionarios de Long Beach detallaron la intención de cumplir con la orden del gobernador, diciendo que las personas sin hogar pueden ser citadas o arrestadas en caso de que se nieguen a abandonar los campamentos.

Los críticos ante la reciente campaña contra los indigentes plantearon preocupaciones éticas con respecto al tratamiento de la población sin hogar de California, diciendo que la criminalización de la falta de vivienda podría crear más problemas de los que resuelve.

“Si el único delito por el que se arresta o cita a alguien es simplemente existir en el espacio público, eso es criminalización (de la falta de vivienda)”, expresó John Ralphing, de Human Rights Watch.

Sigue leyendo: Joven hispano detenido por matar a indigente a puñaladas cerca de la USC en Los Ángeles

Funcionarios de Long Beach dijeron que los indigentes no serán arrestados ni citados directamente sin cometer otros delitos en el proceso, sino que primero se les ofrecerán programas de ayuda social.

Sin embargo, la ciudad de Long Beach tiene la intensión de derribar las tiendas de campaña que se encuentren en los espacios públicos.

Sigue leyendo:

· Alcaldesa de Los Ángeles pide al sector privado que ayude a atacar problema de falta de vivienda

· Brote de tuberculosis en hotel de indigentes en Long Beach causa 1 muerto y 14 contagiados

· Ciudad de Los Ángeles audita el programa “Inside Safe” que atiende crisis de falta de vivienda