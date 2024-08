Bebe Rexha denuncia que la “amenazaron” por hablar albanés

El fin de semana la cantante Bebe Rexha recurrió a sus redes sociales para publicar una serie de mensajes en los que exponía el trato que recibió por parte de un empleado de la aerolínea alemana Lufthansa.

Bebe Rexha amenaza con revelar “verdades” de la industria musical

Uno de los posts fue un video que muestra a Rexha visiblemente afectada y diciendo: “He sido amenazada porque creí que el agente de seguridad era albanés. Le hablé en (idioma) albanés, preguntándole dónde obtener mi boleto, y ahora me está prohibiendo el vuelo”.

Arrestan al hombre que aventó un teléfono al escenario durante un concierto de Bebe Rexha

La artista de 34 años (quien es estadounidense, pero tiene ascendencia de Macedonia y Albania) calificó el acto como un “crimen de odio”. “Él no me dejaba apuntar su nombre, y continuó abusando de mí mentalmente para hacerme sentir como si fuera más poderoso. Ninguna de las mujeres de Lufthansa llegaron o dijeron algo. Él no me dio su nombre, pero descubrí que trabaja para ATSG, una compañía que da el servicio de control de documentos”.

Bebe finalmente sí pudo abordar el avión, y en otro mensaje comentó que la aerolínea la contactó: “Nunca he estado tan agotada emocionalmente. (La compañía) me envió un mensaje directo, pero les pido que hagan una investigación completa para descubrir quién es este hombre que estaba abusando de su poder. Un “lo siento” no va a funcionar esta vez”.

El domingo 18 de agosto el sitio Entertainment Weekly publicó un comunicado de Lufthansa, el aeropuerto de Munich y la compañía Air Transport Services Group (ATSG), que dice lo siguiente: “Ayer nos comunicamos directamente con Bebe Rexha para comprender la situación y estamos realizando una revisión interna sobre el asunto. Como aerolínea internacional, conectamos personas y países de todo el mundo. Nuestros huéspedes y empleados provienen de todo el mundo. La diversidad y la igualdad de oportunidades son valores fundamentales de nuestra empresa y nuestra cultura corporativa. No toleramos ningún comportamiento discriminatorio de ningún tipo”. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre que tuvo el altercado con la cantante.

Sigue leyendo: