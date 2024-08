Laura Bozzo reacciona a las cirugías de Ninel Conde

Laura Bozzo habló sin rodeos sobre las cirugías plásticas, expresando su apoyo a ciertos procedimientos y compartiendo su opinión sobre otros retoques estéticos, como los realizados por Ninel Conde.

La exconductora del conocido programa “Laura en América” fue abordada por varios periodistas en el aeropuerto, quienes le preguntaron sobre su estado de salud. Ella aseguró que se encuentra en perfecto estado, aunque mencionó que viajaba a Perú para someterse a una infiltración en la rodilla, lo que derivó en una conversación sobre cirugías estéticas.

Laura, con su estilo directo y sincero, admitió que planea someterse a un procedimiento estético para corregir algunos rasgos faciales que no le gustan.

“Si tengo un problema grave: la cara de momia, entonces, también me voy a jalar con hilos la cara”, dijo la peruana.

Luego, los periodistas le preguntaron si estaba a favor de los estiramientos faciales y qué opinaba sobre las cirugías de Ninel Conde. Ella respondió: “A mí sí ese tipo de cirugía que te cambian la cara como se ha hecho… se ve regia y todo, pero a mí no me gusta porque yo no quiero parecer de 30 años.”

¿Qué se hizo Ninel Conde?

Ninel Conde, conocida por su apodo “Bombón Asesino,” ha generado controversia en redes sociales por su reciente apariencia. Según Elisa Beristáin, la actriz viajó a Turquía para retirarse biopolímeros del rostro, lo que derivó en una nueva imagen que compartió en Instagram.

En las fotos, Ninel luce un rostro visiblemente rejuvenecido, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos, como estiramiento facial, hilos tensores y aumento de labios. Aunque algunos seguidores la acusan de abusar de los filtros, otros sugieren que se ha sometido a múltiples cirugías en su búsqueda de perfección.

La artista compartió en Instagram fotos antes de un show, luciendo un rostro visiblemente transformado y con menos arrugas. En la publicación, preguntó a sus seguidores: “¿Cuál es tu foto preferida? 1, 2, 3… ¡te leo!”.

