Tanya Charry mostró su mayor inseguridad en una selfie en bikini

La periodista Tanya Charry causó tremendo revuelo en redes sociales luego de mostrar su lado más vulnerable en una publicación que evidenció su inseguridad más grande a nivel físico, a la par de un poderoso mensaje. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que la colombiana dio una cátedra de sensualidad y amor propio al publicar una inesperada fotografía en bikini, donde dejó a la vista su cuerpo al natural y sin filtros, algo que confesó evitar anteriormente.

Y es que de acuerdo con Charry, para ella ha representado un reto mostrarse tal y como lo hacía antes luego de que su cuerpo experimentara cambios como resultado de su embarazo.

“Hace unos días le pregunté a un cirujano amigo cómo me quitaba la flacidez en la barriga que me quedó después del embarazo y me dijo con una lipectomía. Antes le hubiera dicho: ‘házmela enseguida'”, escribió al inicio del mensaje con el que acompañó su post.

Sin embargo, para la colombiana este pensamiento ha dado un giro de 180 grados, pues es el recordatorio de uno de los momentos que cambió el rumbo de su vida: el nacimiento de su hijo.

“Ahora pienso si me la quito voy a quitar el recuerdo de una de las mejores épocas de mi vida. Cuando estaba embarazada de mi hijo amado y esperado. Así que se quedarán para siempre y me siento orgullosa mostrándolas“, reflexionó Tanya Charry.

Es así como la famosa deja más que claro que no presta atención a los mensajes negativos de sus detractores; en su lugar, se enfoca en los aprendizajes que ha obtenido a través de su transformación física, ganándose así el cariño del público en la sección de comentarios.

“Después de ese milagro lo demás es ganancia”, “Ojalá la mitad de las que critican tengan la valentía de salir en short de su casa”, “Miren menos, aplaudan más y dejen vivir a los demás como les de la gana” y “Por un bebé vale la pena cualquier cosa”, son algunas de las reacciones que se registraron dentro de la plataforma.