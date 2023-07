Tanya Charry presentó a su bebé ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’ | VIDEO

La conductora de televisión Tanya Charry derritió el corazón del público al mostrar por primera vez ante las cámaras a su hijo Bruno. Y es que la famosa aprovechó su visita a ‘El Gordo y La Flaca’ para hablar sobre cómo sobrellevado esta nueva faceta en su vida, la de mamá.

Desde su cuenta de Instagram, la colombiana compartió un par de imágenes con las que inmortalizó los momentos detrás de escena que se vivieron durante la visita al set del programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

“Hay momentos en la vida que atesoro con el alma y uno de ellos fue este, presentar en el show a mi amado Bruno de la mano de su hermanita Zoe Jiménez”, escribió Tanya Charry para acompañar la postal que la dejó ver muy sonriente en compañía de los presentadores del show, así como Clarissa Molina y su hijastra Zoe.

Durante su visita al programa de espectáculos, la famosa periodista se dio a la tarea de compartir algunos detalles sobe su faceta como mamá y recalcó que se trata de un sueño hecho realidad.

“Se me hizo realidad, Dios me hizo el milagro, además con una familia maravillosa, con Zoe, con Sebas que es el mejor hombre del mundo -su esposo Sebastián Jiménez-, me ha cambiado la vida para bien, ahora ya son otras las prioridades”, expresó ante Lili Estefan y Raúl de Molina.

Con una sonrisa en el rostro, Tanya Charry habló sobre el mágico momento que vivió durante su más reciente visita a Colombia. Se trató del primer encuentro entre su madre y su pequeño Bruno, mismo que documentó desde sus redes sociales.

“Mi mami no puede hablar, tiene pocas expresiones y sus movimientos son limitados pero al ver a su nieto tuvo una sonrisa que fue la gloria. Y verla tenerlo en sus brazos fue increíble. Mi fe me dice que en el fondo ella sabe que ese es su nieto, el que tanto ella deseaba. El Alzheimer se robó su esencia, pero jamás se robará el amor por sus hijos y su familia”, finalizó.

