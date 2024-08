Andrea Escalona no considera sincera la disculpa de Mariana Echeverría

En una reciente reunión con medios de comunicación, Andrea Escalona dejó en claro su postura respecto a las disculpas ofrecidas por Mariana Echeverría, las cuales, según ella, no parecieron sinceras.

La controversia surgió a raíz de un comentario polémico hecho por Echeverría en ‘La Casa de los Famosos México 2‘ sobre su compañero Arath de la Torre, en el que insinuó que el actor no se llevaba bien con sus colegas en el programa Hoy.

Mariana Echeverría había declarado que “una de las Andreas” en Hoy no soportaba a Arath, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

Las conductoras de Hoy se vieron obligadas a confrontar a Echeverría en el set, defendiendo a Arath como una persona muy querida por todos los miembros del programa.

Durante el enfrentamiento en Hoy, Echeverría pidió disculpas, admitiendo que había hablado “sin pruebas” y aclarando que su comentario sobre Andrea Escalona se basaba en una percepción pasada.

Sin embargo, estas disculpas no fueron bien recibidas por Escalona, quien subrayó la cercanía que tiene con Arath de la Torre, describiéndolo como un gran amigo y una figura importante en su vida personal y profesional.

Escalona expresó que se sintió sorprendida por la forma en que Echeverría se disculpó. “No sé, yo más bien pensaba que su respuesta iba a ser: ‘Me ofusqué.

No quería decir ningún nombre y mentí por convivir’. Yo pensaba que por ahí iría la disculpa, pero me agarró de bajada,” explicó Escalona. Al ser preguntada directamente sobre la sinceridad de la disculpa, Escalona no dudó en responder: “No, pues, qué onda con la disculpa,” dijo entre risas. “No lo vi venir, pero mira, es su manera de pedir disculpas. Está bien.”

A pesar de la polémica, Andrea Escalona reafirmó su apoyo a Arath de la Torre, elogiando su desempeño en el programa y su capacidad para enfrentar los retos del juego. “Todo esto, para mí, mi sentir es que quiero mucho a Arath.

Es un juego y lo está jugando como un rey. Estoy orgullosa de él, de los momentos que se ha controlado y enfrentado sus demonios, y lo está haciendo padrísimo,” concluyó Escalona.

